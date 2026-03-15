歌手の北岡夢子(55)が13日、自身のインスタグラムを更新し、タレント・伊藤智恵理(54)との2ショットを公開した。



【写真】デビューから40年近く 親交を続けている伊藤智恵理と北岡夢子

「先日、夜景の綺麗なレストランで伊藤智恵理ちゃんとご飯をご一緒に♡」とコメント。北岡は紹介するように手のひらを伊藤に向け、伊藤はピース。互いに笑顔を見せている。



料理の画像とともに、夜景をバックにした、泡に2人の顔が描かれたコーヒーの画像も公開。「2人で会うのは、久々だったので 近況報告などしたりしていると サプライズでコーヒーアートが 嬉しい」と喜んだ。



北岡は1988年に「憧憬（あこがれ）」で、伊藤は1987年に「パラダイス・ウォーカー」でそれぞれ歌手デビュー。80年代から90年代にかけてアイドルとして活躍した。



フォロワーは「美女お二方と素敵なお料理、素晴らしい夜景！何の不足があろうものか ええなぁ」としみじみ。「智恵理さんすごい 夢子さんと2人でいつかデュエットしてください」と期待する声もあった。



（よろず～ニュース編集部）