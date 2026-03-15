ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は初回の打席で右翼席に先頭打者アーチ。この着弾点のすぐ後ろに日本の有名人がいたことが判明し、SNSに「すんごすぎ！！」と大興奮で投稿している。

いきなり背負ったビハインドを、大谷が一人で返した。日本は初回、先発の山本由伸投手がロナルド・アクーニャJr.外野手に先頭弾を浴びた。ただその裏、大谷は昨季メジャー12勝のスアレスから、右翼席へ打った瞬間という一撃。打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、飛距離427フィート（約130メートル）という強烈な一発を叩き込んだ。この着弾点のすぐ後ろにいたのが、日本のシンガーソングライター、ナオト・インティライミだ。

自身のXに「やばいやばい！！！ すんごすぎ！！ 大谷選手の先頭打者ホームラン！！ そして、なななんとボールが目の前15メートルに飛んできた！！！！」と投稿。更にボールをつかんだロバート・バルデスさんに触らせてもらっている写真を添えた。

投稿は「そしてなななんと！！！ キャッチしたアミーゴに触らしてもろた！！！ スタンドにインしてから15秒後のホッカホカのホームラン球！！！」と続いており、興奮冷めやらぬ様子だ。



（THE ANSWER編集部）