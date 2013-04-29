『ナオト・インティライミ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Sportiva
THE ANSWER
くるまのニュース
試合前には、日本人歌手ナオト・インティライミが国歌を斉唱した
フルカウント
宇多田ヒカルが目玉だったが、コア視聴率が2.1％で民放4位だったと局関係者
デイリー新潮
一人称が僕でも俺でもなく「ティライミ」だったことに衝撃を受けたという
Jタウンネット
ナオトをサイコパスに仕立て上げるもので、一部で「扱いがひどい」との声も
弁護士ドットコム
「音楽との向き合い方を取り戻すべく、自分の原点に戻りたくてね」と綴った
スポーツ報知
息を切らしながら楽屋に戻っていた際、ナオトは挑発的な発言をしたそう
ミュージックヴォイス
同番組では、ナオト・インティライミが100曲をぶっ通しで歌う企画を放送
トピックニュース
キマグレンらが歌を披露するも、無表情で腕組みをしていたという
ナオトがミスチルとピアノ共演していたことを「あんまよく知らない」と発言
プロポーズシーンは一発OKが出るほどの会心の出来だったという
クランクイン！
ゆず、L'Arc〜en〜Ciel、いきものがかりらが出演する
オリコンニュース
「シャイだし人見知りの部分もあるし、ふさいでる日もある」と自身を語った
NEWSポストセブン