J1百年構想リーグ地域リーグ第6節 横浜FM 2（0-0）0 千葉

13:03キックオフ 日産スタジアム 入場者数 24,596人

試合データリンクはこちら

調子の出ない両チームの前半は、ともにミスのオンパレード。せっかくボールを奪っても自ら相手に渡してしまうような展開でゴール前の場面がなかなか生まれなかった。後半に入ると52分、CKのこぼれ球を遠野大弥がきれいにミートして横浜FMが先制する。すると千葉の動きが目に見えて悪くなってしまった。前半からは千葉にも十分チャンスがあると思われたが、すっかり自信を失ってしまっているかのようなプレーが続き、74分には谷村海那に決められて2点目を失う。ここでやっと千葉はテンポを上げて攻め込もうとした。実際にサイドを攻略して横浜FMが前節露呈してしまったDFラインの裏の穴を突こうとする。しかしラストプレーが慎重すぎて得点を奪えなかった。スプリント回数が横浜FMの141回に対して千葉は94回。千葉は去年あった勢いを取り戻せるだろうか。そうでなければこの百年構想リーグで得るものが少なくなってしまうはずだ。