『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に出演した池田エライザ （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の池田エライザが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。

【全身ショット】華やか…個性豊かな衣装で登場した池田エライザ

　池田は「SPECIAL FASHION SHOW STAGE：ANTEPRIMA」に登場。光沢感のあるピンクのセットアップ、そしてきらりと光るピンクの肩掛けミニバッグを身に着け、全身ピンクコーデでランウェイを飾った。スモーキーなメイクとクールな表情で会場を魅了。

　池田は「みなさんにとって最高の思い出になっていたら最高です」と笑顔を見せた。

　今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。