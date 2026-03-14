【TGC】池田エライザ、光沢感あるピンクコーデで魅了「みなさんにとって最高の思い出になったら」
俳優の池田エライザが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】華やか…個性豊かな衣装で登場した池田エライザ
池田は「SPECIAL FASHION SHOW STAGE：ANTEPRIMA」に登場。光沢感のあるピンクのセットアップ、そしてきらりと光るピンクの肩掛けミニバッグを身に着け、全身ピンクコーデでランウェイを飾った。スモーキーなメイクとクールな表情で会場を魅了。
池田は「みなさんにとって最高の思い出になっていたら最高です」と笑顔を見せた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】華やか…個性豊かな衣装で登場した池田エライザ
池田は「SPECIAL FASHION SHOW STAGE：ANTEPRIMA」に登場。光沢感のあるピンクのセットアップ、そしてきらりと光るピンクの肩掛けミニバッグを身に着け、全身ピンクコーデでランウェイを飾った。スモーキーなメイクとクールな表情で会場を魅了。
池田は「みなさんにとって最高の思い出になっていたら最高です」と笑顔を見せた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。