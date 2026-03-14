【TGC】乃木坂46筒井あやめ、気品あふれるランウェイ 儚げな美しさで魅了
アイドルグループ・乃木坂46の筒井あやめが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。気品があふれる装いで、会場に華を添えた。
【全身ショット】癒やしオーラがすごい…ふわふわ春コーデで登場した筒井あやめ
筒井は、繊細なホワイトのレースワンピースに、淡いブルーのショート丈ジャケットを合わせた上品なスタイルで登場。ランウェイでは、凛とした表情の中にどこか儚（はかな）げな美しさをまとわせ、観客を魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】癒やしオーラがすごい…ふわふわ春コーデで登場した筒井あやめ
筒井は、繊細なホワイトのレースワンピースに、淡いブルーのショート丈ジャケットを合わせた上品なスタイルで登場。ランウェイでは、凛とした表情の中にどこか儚（はかな）げな美しさをまとわせ、観客を魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。