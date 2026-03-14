中山9R・房総特別

14日に行われた中央競馬の中山9R・房総特別（芝2000メートル）で、ノビリシマビジョン（牝4、青木）に騎乗した戸崎圭太騎手が騎乗停止となった。G1高松宮記念や大阪杯に騎乗できず、ファンからは悲鳴が上がった。

JRAによると房総特別で8位入線したロートホルンの加藤征弘調教師から、4位入線ノビリシマビジョンの最後の直線での進路の取り方について、降着の裁決を求める申し立てがあった。

到達順位通りレースは確定したが、ノビリシマビジョンに騎乗した戸崎は今月28日から4月5日まで開催4日間を含む9日間の騎乗停止となった。

29日は中京芝1200メートルでG1高松宮記念、4月5日は阪神芝2000メートルでG1大阪杯が行われる。名手が乗れないことで、ファンから悲鳴が上がった。

Xには「戸崎騎乗停止でデサイル誰が乗るんや…」「戸崎デサイル乗れないのマジ？」「戸崎騎手、制裁って珍しいな」「戸崎まじかぁぁぁ」「これはベリベリショック」「大阪杯ルメール争奪戦スタート？」「空いてはいるけどデサイルってルメールみたいなタイプとは違う気するんよな」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）