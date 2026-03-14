たとえ後ろめたい行為をしていなくとも、スマホの中身を第三者に覗き見られるのは、誰しも嫌なもの。それが家族や友人ではなく、警察などの捜査機関だったとしても同様です。自分には関係ない話かと思いきや、海外旅行の入国審査でスマホの中身を見せるように言われ、写真のアルバムを隅々まで見られたという話もあります。

【画像】「秘密のやり取り」にも使える…？ ロックダウンモードの設定方法や機能を見る

海外だとこうしたケースはより高い頻度で起こっており、政治活動を行っている人や、それを取材するジャーナリストは、それに伴って拘束され、命の危険にさらされることもしばしば。こうしたことから最近のスマホは、容易に中身を覗き見ることができないセキュリティ機能を搭載するケースが増えています。

そんな中、先日海外で話題になったのが、事件の捜査で家宅捜索されたワシントン・ポスト紙の記者がiPhoneの「ロックダウンモード」を有効にしていたことで、米連邦捜査局（FBI）がデータを読み取るのに失敗したという事例です。iPhoneにおける「究極のプライバシー機能」と言われるこのロックダウンモード、具体的にどのような機能で、どのような場合に役立つのか、実機を使ってその挙動をチェックしてみました。



iPhoneの「ロックダウンモード」。2022年リリースのiOS 16で追加された機能で、現行のiPhoneほぼすべての機種で利用できます

iOS 16から搭載されているこのロックダウンモード、分類上はセキュリティ機能の一種ですが、パスコードやFace IDでロックを厳しく制限したり、またデータを暗号化したりといった類の機能ではありません。ロックダウンモードを有効にしていても、ひとまずログインさえできれば、iPhoneから可読状態でデータを取り出すことは容易にできてしまいます。

じゃあ、どんな機能なの？

では何ができるかというと、ひとつはロックが掛かっている状態でのデバイスの保護です。パスコードや生体認証によるロック解除を利用者が拒否した場合に、捜査機関などの第三者がツールを使ってiPhoneから強制的にデータを読み取ろうにも、このロックダウンモードが有効になっていれば、それが非常に困難になります。今回FBIが読み取りに失敗したというニュースがまさにこれです。

パスコードやFace IDを使って正しくロックを解除すればデータを見ることはできますが、その場合もメッセージをやりとりしている相手の素性が分からないようにするなど、ユーザの不利益につながる情報が見られないような機能が備わっています。これらはサイバー攻撃によってデータが流出した場合にも威力を発揮します。

まさに究極のプライバシー機能と言っていい機能ですが、設定は至って簡単で「プライバシーとセキュリティ」からオンにするだけです。

オンにした時点ですぐ有効になるのではなく、iPhoneの再起動が必要になることからして、iPhoneのシステムのかなり深いところまで踏み込んだ機能であることが分かりますが、手順そのものはまったく難しくなく、また解除も容易です。

実際に使ってみた

論より証拠ということで、このロックダウンモードを実際に有効にしてみました。

一般的にこうしたデバイス全体の挙動に影響を与える機能は、不具合を起こして正常な起動ができなくなるリスクもありビクビクしていたのですが、今回試した限りではそうした問題はなく、再起動後もあっさりとサインインできました。

一般人でも使い道があるとすれば……

しばらく使って気づくのは、ブラウザなど特定のアプリを使う際に、画面下に「ロックダウンが有効」という表示が出るほか、一部アプリでは初回起動時にアラートが出ることです。もっとも、単に表示されるというだけで、見た目に大きな違いはなく、操作性にもとくに変化は見られません。

数日ほど使っていると、アプリによっては従来とは異なる挙動がちょくちょくあることにも気づきます。例えばウェブページでは、特定のリンクが無効化されていたり、サムネイルの一部の画像が表示されなかったり、といったことが起こります。これはURLに含まれる文字列から、危険と判断されたものを非表示にしていると考えられます。

これらの中には実際には危険でないものが含まれているのですが、一方でこれまで広告ブロックツールやVPNアプリでもブロックできなかった広告バナーが非表示になる現象が見られます。体のいい広告ブロックツールとして機能するというわけです。本来の目的とは異なりますが、広告の多さに辟易している人にとっては、思わぬ副産物になるかもしれません。

「家族に知られたくないやり取り」にも役立つ？

なお、今回試した中でもっとも多くの制限が感じられたのがメッセージアプリです。Androidにメッセージを送ることはできますが、逆にAndroidからのメッセージは、ロックダウンモードが有効になっている限り、そのままでは表示できません。ロックダウンモードを解除すると、保留になっていたメッセージがまとめて配信されるといった具合です。

またiPhoneが相手でも、デフォルトでは名前とアイコンを隠した状態での送受信となり、共有を許可した時点で初めてそれらが表示されます。これならば、仮に第三者が覗き見たとしても、会話の内容はわかっても、相手が誰なのかが分かりません。情報ソースを秘匿しなくてはならないジャーナリスト向けの機能ですが、家族に知られたくない相手とやり取りしている場合には役立つかもしれません。

「ほとんどブロックされる」はずのメールの添付ファイルは、問題なく送受信が行えました。このあたりはファイル形式に依存するのかもしれません。またAirDropでのやり取りも問題なく行えたほか、「探す」アプリによる位置情報の検索も変わらず行えるなど、iPhone同士のやり取りであれば、制限は比較的緩いようです。

プライバシーに万全を期するなら、やった方がいいこと

ここまで触れた以外では、決済アプリで支払いをしようとした時や、ログインが必須のアプリでは警告のメッセージが表示される場合がありますが、機能自体は問題なく利用できるほか、毎回強制的にログアウトさせられるようなこともありません。メッセージアプリなど一部の例外を除けば、利便性が大幅に下がるといったことはありませんでした。

ちなみにこのロックダウンモードを有効にしていると、同じAppleアカウントでログインしているiPadなど他のデバイスでも、ロックダウンモードを有効にするか否かが尋ねられます。

ロックダウンモードでは、写真の共有フォルダが見えなくなるのですが、同じアカウントでログインしている他のデバイスでは共有が維持されます。そのため万全を期すのであれば、他のデバイスもロックダウンモードにする必要があるというわけです。

動作に不具合が出ていないか確認できるまでは、あらゆるデバイスでロックダウンモードを有効化することはおすすめしませんが、しばらく使って挙動に問題がなく、かつメリットを感じるようであれば、合わせてオンにするのは有効でしょう。

データ漏洩や、覗き見の防止には有効

以上ロックダウンモードをざっと使ってみましたが、巷で言われる「機能が厳重すぎるせいでiPhoneが使い物にならなくなる」といったほどではなく、若干の制限はあっても概ね問題なくiPhoneを使用できます。

モードを解除しない限り元の挙動に戻せないのは前述のメッセージアプリくらいで、サードパーティ製アプリであれば適用するか否かを個別に指定できます。またSafariで画像が表示されない場合も、サイト自体を除外設定すれば回避できます。

とはいえこうしたケースでは、警告を無視して従来通り使うのではなく、ロックダウンモードの指示を一種のガイドラインと捉え、自身の使い方をそちらに合わせていくほうが、目的からすると正解と言えます。事実、海外では自身のiPhoneの利用範囲をロックダウンモードの制限内に限定することで、日常のリスクを回避しようとしているジャーナリストもいるほどです。

日本では現状、国による検閲の心配はないといっていい状態ですが、一方でサイバー攻撃によってデータを盗まれる可能性は少なからずありますし、自身のパスコードを知った家族や友人がiPhoneをこっそり覗き見ているケースも考えられます。このロックダウンモードを普段から有効化し、使い方も合わせていくのは、そうした場合の備えとしては有効と言えそうです。

（山口 真弘）