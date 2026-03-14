【スタバ】可愛いの声が続出！春限定のデザインカップは捨てたくないくらい可愛い

2026年3月11日、スターバックスコーヒーで注文したドリンクを受け取る時にうれしい驚きがありました。

いつもの白いシンプルなドリンクカップではなく、ピンクを基調とした華やかな柄のデザインカップで提供されたのです。

Xでは、2月末ごろからこのカップで提供されたという報告をみかけます。

クッキー缶と同じデザイン

Xでは、「スタバの桜のカップ可愛い〜！」「今はカップが桜柄なのね」「今年のカップのデザイン可愛いよね」など、可愛いとの声が続出しています。

桜をモチーフとした和風のパターンは、上品な可愛さです。4種類のクッキーを詰め合わせた「桜の4種クッキーアソート」（2800円）の缶と同様のデザインで、春の訪れを感じさせてくれます。

筆者は3月初旬にもスタバを訪れましたが、その時はフラペチーノ（透明なプラスチックカップでの提供）を頼んだため、このカップの存在に気づきませんでした。そのため、12日に「アールグレイ ブーケ ＆ ティー ラテ」を頼んで、このデザインカップで提供された時にはテンションが上がりました。

近いうちにスタバに行く人は、春ならではのスタバの粋な計らいを楽しんで。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）