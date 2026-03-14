競技場外でも感じた日本の快適さ 実況アナが漏らした愛の言葉

ワールド・ベースボール・クラシックの1次ラウンドを4戦全勝で突破した侍ジャパン。連覇へ向け熱狂が続く中、米放送局「FOXスポーツ」でWBCの実況を務めたスティーブン・ネルソン氏が、日本を離れる際の心境を自身のインスタグラムに投稿した。日本滞在中に感銘を受けた「日本製」との別れを惜しむ様子に、現地のメディア関係者やファンの間で大きな反響を呼んでいる。

ネルソン氏が公開した動画には、悲しそうな表情を浮かべて日本のトイレを見つめる姿が収められていた。唇の動きからは「アイ・ラブ・ユー」と愛を告げていることが分かり、最先端の温水洗浄便座に魅了されたことが伝わってくる。同氏は「分かる人にはわかる。日本を離れるときに一番つらいのはこれ」と綴り、世界に誇る日本の技術へ最大級の愛情を示した。

ウォシュレット付の日本のトイレは、あまり馴染みのない海外の人からは毎回のように称賛されている。米国ではなかなか設置されておらず、それゆえネルソン氏は“ロス”に嘆く形になったのかもしれない。

ネルソン氏は「これは広告でもタイアップ投稿でもない……でも、そうなってもいいけどね」とユーモアを交えて投稿し、タグ付けされた「TOTO USA」や「パナソニック」に対し、スポンサー就任を冗談めかして提案するほど心酔していた。米ファンも「同感！」「本当に人生変わるよね。恋しすぎて家にも取り付けたよ」「帰国してすぐ設置したよ…人生で一番いい買い物だった」などと納得していた。（Full-Count編集部）