3月14日 記事更新

3月半ばには様々なプラットフォームで、ゲーム関連セールが実施中。そのなかでもセール終了が間近に迫っているタイトルをピックアップし、紹介していきたい。

ニンテンドーeショップでは、「Unrailed!」や「みんなで空気読み。4+追加DLC『絶体絶命編』バンドル」、「片道勇者プラス」、「ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator」などのセールが実施されている。

またSteamでは、「マブラヴ オルタネイティヴ」が55%オフになるセールや、「Steamタワーディフェンスフェス」、「スパイク・チュンソフト パブリッシャーセール2026」、「ONE PIECEシリーズセール」が開催されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「Unrailed!」

2,800円→560円（80%オフ）

3月16日23時59分まで

本作はオンライン＆ローカル協力マルチプレイヤー鉄道工事ゲーム。自動でどこまでも生成される世界で電車の線路を敷いていくという内容で、チームの連携力が試される。

・「みんなで空気読み。4+追加DLC『絶体絶命編』バンドル」

1,260円→700円（44%オフ）

3月17日23時59分まで

“空気を読む”ことで、さまざまな日常のハプニングや絶体絶命の状況を乗り越えていくゲーム。本編だけでなく追加コンテンツ「みんなで空気読み。4 DLC『絶体絶命』編」をお得に購入できるセットとなっている。

・「片道勇者プラス」

1,500円→750円（50%オフ）

3月17日23時59分まで

画面左側から世界を飲み込んでいく「闇」を逃れながら、魔王を倒すために冒険していく強制横スクロールRPG。Nintendo Switchに最適化された操作となっており、冒険を振り返れるリプレイ機能も付いている。

・「ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator」

1,980円→990円（50%OFFオフ）

3月17日23時59分まで

“ごく普通のシカ”が主人公のゲーム。伸びる首や刺さる角など、シカの個性を生かして街を駆け抜けていく。また武術を極めた羊、パトカーに変形するクマ、耳の筋肉が発達したウサギなど、クセが強い動物の警察も現われる。

□ニンテンドーeショップのセールページ

Steam

「Muv-Luv Alternative 20th Anniversary Sale」

期間：3月15日3時まで

【注目タイトル】

・「マブラヴ オルタネイティヴ」

3,980円→1,791円（55%オフ）

いわゆる“ループもの”の代表作として知られるビジュアルノベル。未知の生命体「BETA」の侵略により、人類が絶滅の危機に瀕した世界で、平行世界から移動してきた主人公・白銀武が悲劇的な結末を変えるために戦い続ける。

□「Muv-Luv Alternative 20th Anniversary Sale」のページ

「Steamタワーディフェンスフェス」

期間：3月17日3時まで

【注目タイトル】

・「The Riftbreaker」

3,400円→1,122円（67%オフ）

アクションRPG要素を備えた拠点建設型サバイバルゲーム。基地を建設したり、強力な武器を作ったりしながら、敵の大群をハック＆スラッシュでなぎ倒していく。最大4人での協力プレイにも対応している。

□「Steamタワーディフェンスフェス」のページ

「スパイク・チュンソフト パブリッシャーセール2026」

期間：3月20日2時まで

【注目タイトル】

・「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」

2,138円→213円（90%オフ）

「ダンガンロンパ」シリーズの2作目。南の島を舞台に、モノクマの陰謀によって絶望的なコロシアイが幕を開ける。なお、本作は新作シナリオを追加したリメイク版「スーパーダンガンロンパ2×2」が2026年に発売される予定となっている。

・「428 ～封鎖された渋谷で～」

3,960円→396円（90%オフ）

渋谷で突如起こった誘拐事件をめぐるサウンドノベル。5人の主人公によるストーリーが交差し、息をつかせない展開、一瞬たりとも油断できない局面が繰り広げられていく。

□「スパイク・チュンソフト パブリッシャーセール2026」のページ

「ONE PIECEシリーズセール」

期間：3月20日2時まで

【注目タイトル】

・「ONE PIECE ODYSSEY」

7,480円→2,992円（60%オフ）

「ONE PIECE」世界の冒険を体感できるRPG。大嵐に飲み込まれた麦わらの一味が、謎の島「ワフルド」に流れ着き、海賊嫌いの少女リムに力を奪われてしまう。

□「ONE PIECEシリーズセール」のページ

「hololive SUPER EXPO 開催記念セール」

期間：3月16日23時59分まで

【注目タイトル】

・「ホロライブお宝マウンテン」

980円→499円（49%オフ）

インディーゲームブランド「holo Indie」の参加作品。お宝に変身した「ホロライブ」のメンバーたちを積み上げ、自分だけのマウンテンを作り出す3Dパズルゲームとなっている。

□「hololive SUPER EXPO 開催記念セール」のページ

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