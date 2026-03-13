＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪

佐藤二朗（57）が「爆弾」（永井聡監督）で、初の最優秀助演男優賞を受賞した。「泣くな、これ…こんなに泣くかな！ いやぁ…泣くねぇ、これ。これは、泣くなぁ…」と口にして歓喜した。

「もちろん『爆弾』チームの皆に感謝なんだけど…個人的なことを言うと正直、ここ最近、日本映画を、あまり見ていなくて。その理由は、とても恥ずかしいもの。僕が嫉妬を感じるから、悔しいと思うから」と、嫉妬から日本映画を見ることを避けていたと吐露。その上で「あんのこと」で初めて優秀主演男優賞を受章した前回の授賞式を振り返り「去年、初めて出席したら、綾野（剛）が、安藤サクラが、石原さとみが、満島ひかりが、山田孝之が、日本映画を応援しているなと思った」と口にした。その上で「役所広司さんは、新人賞をお取りになった皆さんに『大丈夫、みんな、あなたたちの味方です』と言った。僕はその場にいるのも恥ずかしくなって…何ていうケツの穴の小さい男なんだと思って」と自分の器の小ささに、自省したのが前回の授賞式だと明かした。

そして「今日まで1年、毎日のように、たくさんの日本映画を見ました。何て戦う価値がある場所なんだろうと思った」と、授賞式以来、日本映画を見続けたと吐露。「とても、いい夜です。日本映画に携わる全てのみんな、日本映画を愛してくれる全てのみんな、たまに見てくれる全てのみんな…愛してるぜ。いい夜だ。ありがとう！」と呼びかけた。

佐藤が降壇すると「爆弾」に主演し、優秀主演男優賞を受賞した山田裕貴（35）は、もらい泣き。肩を組んで「訳、分かんねぇ」と、佐藤以上に号泣した。

受賞対象作の「爆弾」は「このミステリーがすごい！ 2023年版」（宝島社）「ミステリが読みたい 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した、呉勝浩氏のベストセラー小説の映画化作品。佐藤は、爆破予告とクイズを繰り出しながら、主演の山田が演じたの警視庁捜査一課・強行犯捜査係の刑事・類家ら刑事たちを翻弄（ほんろう）していく、謎の中年男スズキタゴサクを演じた。