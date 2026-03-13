『悪役令嬢の中の人』2027年テレビアニメ化 レミリア役は沢城みゆき、エミ役は高橋李依
2020年より小説投稿サイトにて連載を開始し、2021年に書籍化された、まきぶろ氏著『悪役令嬢の中の人』（イラスト・紫真依氏）が2027年にテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルおよびティザーPVが解禁された。レミリア役は沢城みゆき、エミ役は高橋李依が務める。
本作は、転生者・エミの清らかで美しく愛にふれた悪役令嬢・レミリアが、したたかなヒロイン・ピナを冷酷ながらも痛快な術策で追いつめていくドラマ。それまでにない斬新な「悪役令嬢もの」として広く人気を博した。
2022年より刊行されたコミカライズ版『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜（漫画・白梅ナズナ氏／キャラクター原案・紫真依氏）は、さまざまなWEBマンガアワードにランクインするとともに、2025年5月に最終巻を発売。2026年3月時点で、シリーズ累計部数400万部を突破している。
アニメ化に向け、本作が初監督となる飯田薫久氏（『ブルバスター』演出）を中心に、キャラクターデザインの長澤礼子氏（『葬送のフリーレン』）、シリーズ構成・脚本の吉野弘幸氏（『黒執事-寄宿学校編-』『マクロスF』）、音楽の片山修志氏（アニメ『オーバーロード』シリーズ、『幼女戦記』)という盤石の布陣がそろう。制作を務めるのは、新進気鋭のスタジオROLL2（『恋は双子で割り切れない』）。
ティザービジュアルでは割れた鏡のような演出の中、赤いバラを1本持つレミリアの姿が描かれており、物語を彷彿とさせる要素が散りばめられている。
ティザーPVでは、転生者・エミ（CV：高橋）の幼少期から始まり、彼女の中にいた“中の人”であるレミリア・ローゼ・グラウプナー（CV：沢城）が現れ、「わたくしはわたくしの名において…レミリア・ローゼ・グラウプナーの犯していない罪を認めるなど、偽りを述べるわけにはまいりません」と言い放つ。
また、28日、29日に東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan2026に『悪役令嬢の中の人』の出展も決定。
さらに、6月3日〜15日に東京・松屋銀座8F イベントスクエアにて『悪役令嬢の中の人展』が開催される。まきぶろ氏が紡ぐ世界観をもとに、イラスト担当の紫真依氏、コミカライズ担当の白梅ナズナ氏が本展のために新たに描き下ろしたイラストをはじめ、名シーンの数々や、作中の再現展示や衣装などを通して作品の世界観を全身で感じられる展覧会。描き下ろしイラストを使用した本展オリジナルグッズも多数販売予定。
■レミリア・ローゼ・グラウプナー役：沢城みゆきコメント
レミリアの”中の人”をやらせていただくことになりました、沢城みゆきです。原作を拝読して、他に類をみないモチベーションで生きる彼女に、深く息を呑みました。レミリアがエミを想う気持ちと同等の愛情で、私も彼女を見つめたいです。声の入った『悪役令嬢の中の人』にもご声援いただけましたら、これほど心強いことはありません。どうぞよろしくお願いします。
■エミ役：高橋李依コメント
レミリア様の中の人の“中の人”……を担当させていただく、エミ役、高橋李依です。「悪役令嬢に転生する」という理解があるこの時代にこそ、ぜひ楽しんでいただきたい作品……！エミの想いを言葉に込めていく決意と、画面の前でレミリア様を応援する準備はバッチリです！これから『悪役令嬢の中の人』のアニメも、応援よろしくお願いいたします！
■原作：まきぶろコメント
『悪役令嬢の中の人』アニメ化が決定しましたわよ〜〜！読者の皆様と一緒にペンライト振ってたらすんごい所まで来てしまいましたね……！ここまで応援してくださった読者の皆様、作品を形にしてくださる関係者の皆様に心から感謝します。アニメ放送の際にはぜひ一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。皆……！一緒にリアタイしような!!
■監督：飯田薫久コメント
監督の飯田と申します。『悪役令嬢の中の人』を楽しみにしてくださる皆さま、ありがとうございます。魅力的なキャラクターと物語を、アニメならではの表現で丁寧にお届けできるよう制作しています。ぜひ楽しみにお待ちください。引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。
■シリーズ構成・脚本：吉野弘幸コメント
初めてこの作品に触れたとき、『また悪役令嬢ものか……』と食傷気味であったことは否めません。しかし実際に読んでみるとその印象はガラリと変わりました。まだこの手があったのか！と唸り、レミリアのキャラクターの強さに惹かれ、痛快さに快哉を叫び、エミとの愛情の深さに震え、気付けばいちファンとして、どっぷりと作品にのめり込んでいました。すっかりレミリア様の下僕となった私は、彼女の物語を広く世に知らしめるべく筆を執らせていただきました。ロレーヌ子爵ならぬこの身ですが、この魅力的な物語が一人でも多くの人に届くことを、願ってやみません。
■キャラクターデザイン：長澤礼子コメント
連載初期から原作を愛読していた大好きな作品に、このような形で関わることができ本当に光栄です。コミックスでのレミリア様の物語は一旦幕がおりましたが、これからはアニメでのご活躍が待っています。ぜひペンライトとうちわをご用意いただき、引き続き応援していただけましたら幸いです。
■音楽：片山修志コメント
音楽を担当します、片山修志です。コミックスを手に取ってから一気読みしました。サスペンスドラマのような緊張感、そしてバトル漫画的な”熱さ”をもったこの物語がアニメでは一体どのように描かれるのか、楽しみで仕方ありません。レミリアたんを応援したくなるような音楽をお届けできるようにがんばります。
