魁力屋の「餃子」が毎日半額で食べられる！アプリ会員限定でお得なクーポン配布中《3月22日まで》

京都北白川 ラーメン魁力屋は、2026年3月13日から22日までの期間、アプリ会員限定で「春の餃子半額祭」を開催しています。

何人前でも半額で食べられる

ラーメン1杯を注文し、ラーメン魁力屋公式アプリに配信されるクーポンを提示すると、パリッと焼き上げた熱々の「餃子」（5個）が通常319円のところ、半額の159円でお得に楽しめます。

何人前でも半額で食べられます。ラーメンと一緒に、また餃子をおつまみにハイボールを楽しんだあとの締めにラーメン、家族や仲間と集まってのラーメン＆餃子パーティーなど、いろいろと活用できそうです。

公式アプリをダウンロードすれば、クーポンを即日取得可能。期間中は毎日利用できます（1日1回限り）。

開催店舗は、路面店全店舗とイオンモール沖縄ライカム店。フードコート店、藤枝PA下り線店、遠州豊田PA上り線店は対象外です。

クーポンの利用は店内飲食が対象で、「餃子」単品の注文限定です。

なお、「お好きなラーメン100円割引券」と併用できます。店舗の運営状況などにより、変更する可能性があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部