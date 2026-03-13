ともに21歳の若い力士が激突した。

12日、ここまで金星2つの平幕藤ノ川の挑戦を受けた大関安青錦。立ち合いでフェイントをかけられるも、慌てない。終始、落ち着いた相撲で低い前傾姿勢を崩さず、押し出した。

これで3勝目だが、すでに2敗。初日から白星と黒星を交互に繰り返している。過去、綱とり場所で5日目までに2敗しながら昇進を果たしたのは、朝潮のみ。当時（1959年3月場所）は13勝2敗の準優勝だった。

そのデンで言えば、安青錦の昇進チャンスはゼロになったわけではないが……。

ある角界OBは「時代が違うので何とも言えない」と、こう続ける。

「朝潮は『大関で2場所連続優勝、あるいはそれに準ずる成績』という横綱審議委員会の内規が緩かった時代の横綱です。実際、昇進前の3場所は優勝、準優勝、準優勝。当時は興行優先の昇進も珍しくなかった。それが厳格化されたのは、優勝ゼロで横綱に昇進し、不祥事で相撲協会を去った双羽黒以降。安青錦は負けた2番も相手の研究がうかがえる。今後、苦戦が続くようなら、内容と星数によっては昇進をはねられる可能性はある」

ただでさえ、2横綱は苦戦中。大の里はケガに加えてプロ入り後初の壁にぶち当たり、4日目から途中休場。今場所がちょうど昇進1年の豊昇龍も、横綱としての優勝がまだない。

「大の里も安青錦も入門4年目。安青錦は昨年3月場所で新入幕したばかりと、経験不足は明らか。豊昇龍も昇進当時は『もう1場所、様子を見た方がいいのではないか』と親方衆の間から意見が出たほどです。横綱は大関より責任が重い地位。苦戦が続けばそれだけ周囲の雑音も大きくなり、試行錯誤する余裕もありません」（前出のOB）

協会も慎重にならざるを得ないということだ。

◇ ◇ ◇

ところで、元横綱照ノ富士による暴行事件が世間を騒がせているが、角界では「起こるべくして起きた」という見方がある。背景にあるとささやかれているのが、元横綱白鵬との「壮絶因縁」だ。いったいどういうことか。過去に両者の間には何があったのか。

