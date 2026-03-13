「WBC史上最大の下剋上」を演出したイタリアの勢いが止まらない。

B組は前日に優勝候補の米国を撃破したイタリアが日本時間12日、前回4強メキシコとの1次ラウンド最終戦も大勝。主砲パスクアンティノ（28=ロイヤルズ）の大会史上初となる1試合3本塁打でメキシコを9-1とねじ伏せた。

大混戦のB組を全勝で突破。おかげで「史上最強」といわれながら、自力での準々決勝進出が消滅していた米国が2位に入った。

ネット上では＜イタリアはサッカーより強い＞などと大騒ぎだが、有名メジャーリーガーは皆無なのに、なぜ強いのか。さる米球界関係者がこう言った。

「セルベリ監督（40）は元ヤンキースの捕手で黒田や田中とも組んでいた頭脳派。常勝ヤンキース時代の人脈を駆使して、投手コーチに、現役時代はヤンキースなどでプレーし、ジャイアンツでワールドシリーズ（WS）を3度制したリゲッティ、ブルペンコーチにはWS優勝経験のあるファサーノ、ベンチコーチには3つのチャンピオンリングを持つウォタスなどを招へい。イタリアベンチに“勝者のメンタル”を持ち込みました」

最大のポイントは「打撃コーチ補佐」として、元ヤンキースで40歳までプレーし、通算1664安打、275本塁打、1065打点の「打てる捕手」ポサダ（55）を呼んだことだ。

「ヤンキースのトーリ監督時代の黄金期を支えた名捕手で、セルベリ監督が『師』と仰ぐスーパースターのポサダが打撃部門を担当。イタリアコーチ陣は全て実績のある人物で固められている。選手は基本的にはメジャー球団のイタリア系米国人のマイナーリーガーが多く、当落線上の選手なので、全員アピールに必死なのです」（同前）

イタリアはここまでの4試合でメジャー軍団のドミニカ共和国の13本塁打に次ぐ12発。チーム打率.294はドミニカ、日本に続く3位の強力打線。エスプレッソ旋風はまだ続く。準々決勝でプエルトリコを撃破すれば、準決勝では侍ジャパンの脅威となりそうだ。