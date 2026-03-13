武田航平×渋谷謙人W主演 人気BLコミック『スモークブルーの雨のち晴れ』がドラマ化決定
武田航平と渋谷謙人がダブル主演するドラマ『スモークブルーの雨のち晴れ』が、読売テレビにて4月6日より毎週月曜25時29分に放送されることが決まった。
【写真】『スモークブルーの雨のち晴れ』原作コミック書影
累計発行部数70万部突破のBL漫画『スモークブルーの雨のち晴れ』（原作：波真田かもめ）を実写ドラマ化する本作は、2人の突然の再会から人生が動き出す、脱サラアラフォー同士のライフとラブを描く“大人ビターなラブストーリー”。
仕事に疲弊し現在は無職の朔太郎と、現在は医療翻訳家の久慈。8年前は製薬会社の同期としてMRの営業トップを争うライバル同士で、久慈の退職日に一度だけ夜をともにした2人─。
8年前に封じ込めた一度きりの関係が、突然の再会によって2人の人生を動かし始める。親の老いや死、仕事へのやりがい、誰かと生きていくのか、ひとりで生きていくのか、年齢を重ねるからこそ見えてくる世界や感情も等身大で共有していく、38歳アラフォーの2人が描かれる。
製薬会社のエースMRだったが現在は無職、明るく負けず嫌いな吾妻朔太郎役は武田航平。かつては朔太郎と営業トップを争い、現在は医療翻訳家、ツンデレで強がりな久慈静役を渋谷謙人が演じる。
武田は「他人に言いづらい悩みや葛藤と向き合い、支え合う朔太郎と久慈。お互いになくてはならない、奇跡のバランス、繊細な関係を共演の渋谷謙人君をはじめ共演者、監督、スタッフ一丸となって丁寧に描きます」、渋谷は「撮影初日からスモークブルーの空に恵まれ、武田航平君をはじめ、監督・スタッフの皆さんに支えられながら濃密な日々を過ごす中で、久慈静が自分に染み渡っていくのを感じています」とコメント。
原作者の波真田かもめは「『スモークブルーの雨のち晴れ』は熱心な読者の皆様に支えられている作品です。そうお伝えした上での制作陣とのやりとりや、推敲を重ねた脚本を読むたびにこれは読者も喜んで下さるのでは、と期待が膨らみ、撮影見学で久慈邸の前に立った時、そして朔太郎役の武田航平さん、静役の渋谷謙人さんの佇まいを拝見した時には確信に変わりました」としている。
監督と脚本は、BLドラマ『ふったらどしゃぶり』でもタッグを組んだ、高橋名月と開真理が担当する。
ドラマ『スモークブルーの雨のち晴れ』は、読売テレビにて4月6日より毎週月曜25時29分放送（放送時間は変更の可能性あり）。
※武田航平、渋谷謙人らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■武田航平
ドラマ化のお話をいただく前からこの作品のファンでした。
他人に言いづらい悩みや葛藤と向き合い、支え合う朔太郎と久慈。
お互いになくてはならない、奇跡のバランス、繊細な関係を共演の渋谷謙人君をはじめ共演者、監督、スタッフ一丸となって丁寧に描きます。
様々な境遇、どんな世代の方々にも共感していただける作品です。
素敵な原作と共に、ぜひ、ご覧ください。
■渋谷謙人
撮影初日からスモークブルーの空に恵まれ、武田航平君をはじめ、監督・スタッフの皆さんに支えられながら濃密な日々を過ごす中で、久慈静が自分に染み渡っていくのを感じています。この物語が多くの方に届き、末永く愛される作品となるよう大切に演じさせていただきます。
■原作者：波真田かもめ
『スモークブルーの雨のち晴れ』は熱心な読者の皆様に支えられている作品です。
そうお伝えした上での制作陣とのやりとりや、推敲を重ねた脚本を読むたびにこれは読者も喜んで下さるのでは、と期待が膨らみ、撮影見学で久慈邸の前に立った時、そして朔太郎役の武田航平さん、静役の渋谷謙人さんの佇まいを拝見した時には確信に変わりました。
これまで『スモブル』を支えてくれた読者と、ドラマをきっかけに出会う読者、視聴者の皆様とともに私も楽しみたいです。
■監督：高橋名月
とても素敵で大好きな原作の実写化を任せて頂けて、うれしさと共にずっしりとした緊張感を感じていました。でも、主演のおふたりも同じ緊張感を背負いながら真摯に作品に向き合ってくださっていて、私にとってより愛おしい作品のひとつになりました。みなさまにとっても愛おしい作品になったら嬉しいです。ぜひご覧ください！
■脚本：開真理
人生の途中で立ち止まった二人。原作が描く大人の人生のほろ苦さに私自身も共感し、胸を打たれながら脚本を書きました。再会から動き出す二人の時間を見守っていただけたら嬉しいです。
