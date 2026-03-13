絶賛を受けた直後、18歳練習生が挙手、彼女が語ったまっすぐな思いにメンバーたちが涙するシーンがあった。

【映像】審査後に手を挙げ…18歳候補生の感動スピーチ

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

LE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』を披露したのは、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、そしてRINKA（荒武凜香・21）の4名。

総評が終わり、「私たちに何か言いたいことはありますか？」と問われたHIORIは、真っ先に手を挙げ、「えっと、この2週間の間、私がここまで成長できたのは、Ａチームのおかげで」と涙で切り出した。

そして「いつも、HONOKA（黒川穂香）ちゃんが、振り付けを合わせる時も進んで『こうやろう』とかやってくれたり、迷った時も全部相談に乗ってくれたり。で、HONOKA（森穂乃香）ちゃんは自分より年下なのに、凄く自分の表情管理とかをアドバイスしてくれたり、優しく教えてくれて。RINKAは、凄くダンスが最初、未経験で行き詰まっていたんですけど、毎日ノートに自分の出来なかったところとかを書いて、凄くみんな頑張ってきたので、こういう良い結果をもらえて本当に良かったです」と涙ながらに語る姿に、スタジオの指原莉乃は「全員いい子…。人間性好きすぎ」と号泣していた。

このスピーチにSNSでは「ライバルなのに仲間」「泣く」「いい子！」「いい子だなぁ」「素敵よね」「もらい泣きしちゃう」「号泣しちゃう」「こっちも泣ける」など感動の声が寄せられていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。