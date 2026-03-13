モデルでタレントの藤田ニコル（28）が、12日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。「ニコル」以外に候補だった名前を明かした。

俳優の稲葉友と2023年8月に結婚、昨年12月には第1子の妊娠と、出産時期は「春頃を予定」と発表した藤田。同番組には「出産直前、生放送最後の出演」として、お腹がふっくらした姿で登場した。

第1子の性別は女児で、「お子さんの名前はまだ？」と聞かれた藤田は「もう決めなくちゃいけないんですけど、まだ決まっていないです。辞典みたいなのは買ったんですけど」と語った。

番組では共演者により、ニコルの第1子の名前案を発表したが、藤田は「名前って本当に難しいですよね」とし「私もニコルじゃなかったら、パンジーか、サンフラワーだったんです」と明かすと、共演者からは「え〜！」と驚きの声や「かわいい！」の声が上がった。

パンジーもサンフラワーもヒマワリと、花の名前だったこともあり、藤田は「お花の名前ではありましたね。でも、ニコルで良かったなって思ってはいますけど」と言い、「ニコル」になった理由を「お父さんが、国際的に頑張って欲しいって」と明かしていた。

藤田はロシアとポーランドの血を引く父親と日本出身の母との間に生まれた。出生地はニュージーランドだが、3歳で両親が離婚したことを機に日本に移住し、母は1人で藤田と弟の2人を育てあげた。