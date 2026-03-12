１１日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ＷＢＣ開幕記念として「どっかに大谷ＳＰ」が放送された。これまで水ダウで放送された野球系の説＆企画の中に、大谷翔平選手が出演したことがあるらしい説の検証が行われた。

浜田雅功が「そんなことないと思うで」と笑い飛ばすも…。

総集編形式で過去の野球系の説が紹介される中、「人生で１度もホームラン打ったことないプロ野球選手などいない説」（２０１６年２月）で、番組が本塁打を打ったことがない可能性がある選手を訪ねてインタビューする中で、番組スタッフが日本ハム・中島卓也選手を訪ねて当時球団が海外キャンプ中だった米国アリゾナへ向かった映像が紹介された。

中島インタビュー前に、青空の下でキャンプが行われている映像が流れたが、手前で打撃練習している選手をよく見ると背番号が「ＯＨＴＡＮＩ １１」だった。

「アリゾナキャンプの紹介カットに５秒間出演…というか映りこんでいた」との結論が出た。

浜田が「勝手に撮っただけちゃうの？本人知ってんのかなあ？文句言われそう」と笑わせる中、小籔千豊が当時の取材ディレクターの証言を紹介。ディレクターはあまり野球に詳しくなく、「当時はまだハンカチ王子や中田翔選手に取材陣が殺到していたので、人の少ない方で撮影していたら偶然大谷選手が映りこんでいた」という。浜田も「そうなんや！ラッキー」と驚いた。

取材時のタイミングと思われるが、大谷の周りに報道陣がいない環境があったことにネットでも「ハンカチ王子と中田翔が混んでたから運よく大谷撮ってた（笑）」「時代を感じる」「空いてる方写したらたまたま大谷がいたらしい笑」「意外」と驚く投稿が集まった。