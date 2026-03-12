年収は「400万円」ですが、毎日終電ギリギリの生活です。同僚が「転職して残業ゼロ・年収380万円になった」と聞き、心が揺れています。20万円の年収ダウンで“定時退社”を買う価値はあるのでしょうか？

年収20万円ダウンは生活にどの程度影響するのか

転職をして残業が少ない働き方に変わることで、年収が数十万円下がるケースもあります。その場合、まず確認したいのは、手取りベースでどの程度の影響が出るのかという点です。

例えば、年収が400万円から380万円に下がる場合、税金や社会保険料を差し引いた実際の手取り額には一定の差が生じます。年収差そのものより影響は小さくなる傾向がありますが、それでも年間で数万円から十数万円程度の差が出る可能性があります。月額に換算すると、1万円台の減少になるケースが多く、家計への影響は決して無視できません。

特に、貯蓄や自己投資に回せる金額にあまり余裕がない場合は、生活のなかで調整が必要になることも考えられます。年収差を「20万円」という数字だけで捉えるのではなく、毎月の家計にどう反映されるかを整理することが重要です。



毎日終電ギリギリの働き方がもたらす負担

終電ギリギリまで働く生活が続くと、時間的な余裕がなくなるだけでなく、体力や生活リズムにも影響が出やすくなります。帰宅時間が遅くなれば、十分な睡眠を確保しにくくなり、平日の自由時間もほとんど取れません。

また、仕事中心の生活が続くことで、趣味や人付き合いに使える時間が減り、気づかないうちにストレスが蓄積するケースもあるでしょう。こうした負担は金額として表しにくいものの、長期的に見ると生活の質に影響を及ぼす可能性があります。



残業ゼロになることで得られる変化

残業がほとんどない働き方に変わると、平日の過ごし方は大きく変わります。定時で退社できる日が増えれば、帰宅後に食事をゆっくり取ったり、運動や勉強の時間を確保したりしやすくなるでしょう。

時間に余裕が生まれることで、体調管理がしやすくなったり、気持ちに余裕が出たりすることもあるでしょう。短期的には年収が下がったとしても、生活全体の満足度が高まると感じる人もいます。ただし、こうした変化の感じ方には個人差があり、必ずしも全員に当てはまるわけではありません。



年収ダウンでも成り立つかを考える視点

年収が下がる転職を検討する場合、固定費と変動費のバランスを見直すことが欠かせません。住宅費や通信費、保険料などの固定費が高い場合、収入減の影響を受けやすくなります。

一方で、支出に余地がある場合は、年収が380万円になっても大きな生活水準の変化なくやりくりできる可能性もあります。貯蓄ペースをどの程度維持したいのか、将来の支出予定はどうかといった点を整理することで、判断材料が明確になるでしょう。



20万円で「定時退社」を買う判断軸

20万円の年収ダウンで定時退社を選ぶかどうかは、何を優先したいかによって答えが変わります。今は仕事に追われる生活が続いており、心身の余裕を取り戻したいと感じている場合、時間を重視する判断も一つの考え方です。

一方で、今後の収入アップやキャリア形成を重視したい場合は、現職での経験をもう少し積む選択が合うこともあります。重要なのは、短期的な変化だけでなく、数年後の働き方や生活を見据えて判断することです。



お金と時間をどう天秤にかけるか

年収400万円前後の働き方から、年収が数十万円下がる代わりに定時退社が可能になる転職は、家計に一定の影響を与える一方で、時間的な余裕をもたらす可能性があります。どちらが正解というわけではなく、生活状況や価値観によって適した選択は異なります。

大切なのは、年収の変化が家計に与える影響を具体的に整理したうえで、時間が増えることにどのような価値を感じるのかを考えることです。お金と時間の両方を冷静に見比べながら、自分に合った判断を探していきましょう。



出典

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 長時間労働者の健康ガイド

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー