石油を狙った攻撃が相次いでいます。ペルシャ湾で11日、イラクの石油を積んだタンカー2隻が攻撃をうけ死者もでています。こうした中、アメリカのトランプ大統領は石油会社に対し、ホルムズ海峡を利用するよう呼びかけました。山崎大輔記者の中継です。

原油価格の高騰に焦りを募らせるトランプ大統領ですが、ホルムズ海峡の安全性を主張し、軍事作戦の早期終結を模索する発言を繰り返すしか打つ手がない状況です。

──石油会社に、ホルムズ海峡の利用を勧めるか

トランプ大統領

「利用すべきだ。我々は一晩で彼らの機雷敷設艦をほぼすべて撃沈した」

トランプ大統領は11日、ホルムズ海峡周辺で船舶が攻撃され被害が出ているにもかかわらず安全性を強調し、利用を促しました。

アメリカメディアはイランがホルムズ海峡で機雷を設置し、危険性が高まっていると伝えていますが、トランプ氏は「そうは思わない」と述べ否定しました。

また、トランプ氏はIEA＝国際エネルギー機関の加盟国による石油備蓄の協調放出で「価格は大幅に下がる」と訴えました。さらに、価格の引き下げに向けトランプ政権も11日、1億7200万バレルの石油備蓄を放出すると発表しました。

こうした中、原油高の背景には軍事作戦の長期化への懸念があるとしてトランプ氏は11日も作戦は「まもなく終わる」と繰り返しました。アクシオスのインタビューでもイランには「攻撃対象は事実上何も残っていない」と主張し、軍事作戦について「私が終わらせたい時に終わる」と述べました。ただ、具体な時期は明らかにしませんでした。

軍事作戦の継続をめぐっては、作戦を共にしているイスラエルとの温度差は大きく明確な出口戦略は描けていません。