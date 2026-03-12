Googleで「圧倒的な成果」を実現させる行動力の後押しとは？Google日本法人の現場で長年マネジメントに携わってきた著者陣が、マネジャーがメンバーに対して行う手法の数々を提言する。※本稿は、元Googleマネジャーの中谷公三、諸橋峰雄、水野ジュンイチロ『Googleで学んだ 圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

非常識な2桁成長を

求められる職場

Googleにおける「圧倒的な成果」とは、具体的に何でしょうか？

それは、常識の範囲をはるかに上回るような成果、これまでの延長線上にない成果を出すことです。たとえば、これまで5％だった売上成長率を20％にすることや、革新的サービスを一から立ち上げて大きなシェアを獲得することなどです。

私が統括していたチームでも、市場が飽和するなか、常に2桁成長を求められていました。

Googleで働いていると、社員は常にこうした規模の大きな成果を求められます。

果たして、そんな成果を本当に現実のものにできるのでしょうか？

これまでの積み重ねや計画的な行動だけでは、このレベルの成果を出すことはまず不可能でしょう。図2のように「連続的成長」にとどまってしまいます。「爆発的な成長」を実現するために、Googleの社内では戦略的に「自由なチャレンジを促す仕組み」を整え、「失敗を許す文化」を根づかせています。

社内ではリスクを取りやすく、社員は常に失敗を恐れずに野心的な目標を掲げ、とにかく「まずやってみる」姿勢が高く評価されます。

