元乃木坂46の鈴木絢音（27）が10日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。父親の職業を明かした。

今回は「日本を揺るがす重大事件と小柄な老人の謎」と題して、日本の警察組織を束ねる警察庁長官が銃撃された歴史的重大事件について迫った。

VTRの合間でのスタジオトークで同局の杉原凜アナウンサーが「鈴木さんはお父様が…?」と話題を振った。これに鈴木は「そうなんです。父が警察官」と父親の職業を明かした。

続けて「育ってきたのが秋田県の大潟村っていうところの駐在所っていう交番と警察官の自宅が一緒になっている」と幼少期に過ごした家を振り返った。

父親が警察官ということで、MCのtimeleszの松島聡が「そのお父様の影響で警察官になりたいみたいな夢ってなかったですか?」と尋ねた。この質問に鈴木は「なりたかった」と明かしつつ「向いてないなっていうのが一番で」と諦めた理由も語った。

また、芸能活動を始めたことによって「一日警察署長をやらせていただく機会があって。父よりも出世しちゃうんですよ」と父親よりも上の役職になってしまう時があると語り、スタジオを笑わせた。その際、父親からは「出世したなぁ」と言われることを伝えると、MCの笑福亭鶴瓶は「のどかな話やな」とほほえんだ。