この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系ユーチューバーのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リブート】第７話ドラマ考察 意外なところで判明！一香と夏海の関係ネタバレ 最終回結末予想! 鈴木亮平 戸田恵梨香 山口紗弥加 TBS日曜劇場 最新」を公開した。動画では、TBS日曜劇場『リブート』第7話の内容を踏まえ、幸後一香（戸田恵梨香）の正体が、主人公・早瀬陸（鈴木亮平）の亡き妻・早瀬夏海（山口紗弥加）が“リブート”した姿であるという説が濃厚になったと考察している。

トケル氏は、第7話の放送を見て「今の一香は夏海のリブートだ」と感じた視聴者がほとんどではないかと語り、自身もそう確信を深めたという。その根拠として、一香が発した「ごめんね、マチちゃん」というセリフを挙げる。これは、かつて夏海が回想シーンでマチ（上野鈴華）を呼んでいた呼び名と一致しており、2人が同一人物であることを示唆する強い証拠だと指摘した。

さらに、一香が「ひとみ美容形成クリニック」に通っていた事実にも着目。これを、リブート、すなわち整形手術後の「メンテナンスのため」と解釈できると述べた。また、早瀬を「絶対に守ろうとする」一香の強い意志も、夏海としての感情が根底にあるからではないかと推測する。

トケル氏は、これらが「一香の正体は夏海なんじゃないか」という説を補強する要素だとしつつも、あまりにわかりやすいためミスリードの可能性も捨てきれないと分析。しかし、次回予告のあらすじに「早瀬は一香の手の感触に違和感を覚える」という記述があることに触れ、これが決定的だと語る。早瀬が過去に何度も握ったであろう妻・夏海の記憶と、今握った一香の手の感触が重なった瞬間ではないか、との見方を示した。

動画の最後には、視聴者に向けて「『夏海と一香は同一人物である』どう思いますか？ぜひコメントで教えてください」と問いかけ、様々な可能性について議論を促して締めくくった。

