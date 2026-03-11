「ヴィヴィアン・ウェストウッド」秋冬コレクションに登場したアメリカ人歌手の「大胆すぎる」ドレス姿が話題になっています。



【写真】「わお、わお、わお」と世界が驚いたチャペル・ローンの大胆ドレス姿

アメリカのシンガーソングライターとして活動するチャペル・ローンさん（28）は、日本時間の7日、パリで行われた「Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2026/27秋冬コレクションショー」に参加した。



癖のある赤毛を頭上に高く盛り上げて、顔だけを白塗り。紫のアイシャドウやばっさりとしたまつ毛、また、眉無しスタイルで「ピエロ」のように演劇風に仕上げたユニークなメイクです。衣装は胸の形がはっきり見えるほど大きく開いた黒基調の大人なドレスを着用。ドレスの後ろ側は下半身の部分の布が一切なく、黒のTバックが大胆に露わになっています。



個性的なメイク、大胆すぎる大人のドレスにSNSでは「わお、わお、わお」「地球上で最も美しい」「お気に入りのファッションウィークの1つ」「今までで一番クール」「雰囲気が大好き」「この表情は素晴らしい」「前で仕事、後ろでパーティー」「あなたに夢中」「お尻がぷりっとしててとてもかわいい」など絶賛の声が多く寄せられました。



チャペルさんはアメリカ、ミズーリ州出身のシンガーソングライター。16歳でYouTubeにオリジナル曲「Die Young」を投稿。翌年にメジャー・レーベルと契約を結び、2017 年にはデビューEP「School Nights」をリリース。2024年に発表したシングル「Good Luck, Babe!」は自身初の全米チャート入りを果たし、アメリカで開催される世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」でのパフォーマンスは、Rolling Stone、Billboardなど多くのメディアに賞賛されました。レズビアンであることを公表しています。