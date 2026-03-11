在宅勤務にもぴったり！　おうちで簡単に作れるカフェインレスドリンクアレンジ2選

朝、通勤途中のコンビニで眠気覚ましのコーヒーを購入。昼、ランチの後にカフェに寄ってラテ購入。夜、食後に紅茶を入れてほっと一息。あれ、今日のわたしカフェイン何杯目……？

コーヒーや紅茶は働く女性の強い味方。仕事のお供にも、お菓子を楽しむリラックスタイムにも相性ばつぐんなだけに、特に在宅勤務の時は際限なく飲み続けてしまうことも……。睡眠の質を考えるとカフェインの取りすぎは少し気を付けたいところですが、なかなかやめられないのが本音です。

そんな方におすすめなのが、‟おうちラテ”だけカフェインを控えめにするカフェインレス習慣。味の素AGFとタニタカフェが開発した「ブレンディスティック®」タニタカフェ™監修の「ホッとよりそうカフェオレ カフェインレス／ホッとよりそうミルクティー カフェインレス」はカフェインレスなことに加えて、女性に不足しがちな鉄分、カルシウム、ビタミンDをたっぷり配合しているのだとか。

おうちで簡単に作れる、在宅勤務にもぴったりなドリンクアレンジを2種類ご紹介します！

■まろやかな甘みでほっこり。オレンジハニー豆乳ミルクティー

◇材料

・「ブレンディ®」スティック タニタカフェ ™監修「ホッとよりそう ミルクティー カフェインレス」……1本

・無調整豆乳……150ml

・お湯……50ml

・100％果汁オレンジジュース……小さじ1〜2

・はちみつ……小さじ1〜2（好みにより調整）

◇作り方

1．耐熱容器に豆乳を入れ、電子レンジで温める。（目安：500Wで1分半程度）

2．カップにスティックパウダーを入れ、お湯で溶かす。溶けたら、オレンジジュースとはちみつを入れて混ぜる

3．1を2に入れて混ぜる

スティックを溶かし、豆乳・オレンジジュースと合わせるだけで、豆乳の甘みとロイヤルミルクティーの組み合わせが楽しめるミルクティーに早変わり。後味にオレンジジュースが香るので、甘味がベースでもすっきりと味わうことができます。

■スパイシーな香りに癒やされる。シナモン香る豆乳カフェモカ

◇材料

・「ブレンディ ®」スティック タニタカフェ ™監修「ホッとよりそう カフェオレ カフェインレス」……1本

・無調整豆乳……150ml

・板チョコ（刻み）……2かけ（チョコレートシロップを使う場合は、大さじ1と1/2）

・お湯……50ml

・シナモンパウダー……少々

◇作り方

1．耐熱容器に豆乳を入れ、電子レンジで温める。（目安：500Wで1分半程度）

2．カップにスティックパウダーを入れ、お湯で溶かす。溶けたら、刻んだ板チョコを入れて混ぜる

3．1を2に入れて混ぜたら、シナモンパウダーを振る

シナモンの香りに癒やされる一品。飲んでいるうちにチョコが溶け出し、より濃厚になっていく味わいの変化が楽しめるので、仕事のお供にもおすすめです。チョコはお好みに合わせてお気に入りのものを入れてみてもいいかも。

■おいしさも、自分を大切にするのもどっちも大事。ホッとよりそう時間を作ってみて

スティックには、「ブレンディ®」シリーズならではのやさしいメッセージが。いきなりカフェインをやめるのは難しいけど、おうちドリンクで始めるゆるいカフェインレス生活は続けられるかも。スティック1本に不足しがちな栄養素や、たんぱく質が含まれているので、ぜひ試してみてくださいね。

■商品概要

「ブレンディ®」スティック タニタカフェ™監修 ホッとよりそうカフェオレ カフェインレス

容量：14.5g×25本

「ブレンディ®」スティック タニタカフェ™監修 ホッとよりそうミルクティー カフェインレス

容量：14.6g×25本

（五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）