3月7日に東京ドームでおこなわれた、「第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンド日本対韓国戦に、女優の戸田恵梨香が来場したこ。その際に身につけていたアクセサリーが、話題になっている。

「今回のWBCは、動画配信サービス『Netflix』で中継されています。戸田さんは、フィールドリポーターを務める糸井嘉男さんとともに一塁側のエキサイトシートに着席し、侍ジャパンのユニホームを着て試合を観戦していました」（芸能プロ関係者）

戸田はInstagramで観戦を報告し、糸井とのツーショットを掲載。Xでは、戸田の姿を見たという観客が撮影したショットが多数、拡散されていた。

さらに、戸田が身につけていたアクセサリーが注目されることに。耳と首元に、ひときわ輝くアクセリーが目立っており、その値段に騒然となっていたのだ。

「戸田さんの耳には、リングが2つ重なったゴールドのピアスがありました。『カルティエ』のものと思われ、価格はおよそ100万円です。さらに、首元につけていたゴールドのネックレスも同じブランドのもので、金額は600万強。Tシャツ姿のカジュアルさとのギャップに、Xがざわついていました」（同前）

Xには、《さりげなさが神すぎる》《品格とカルティエの輝きがマッチしてる》と、驚きとともに絶賛の声が寄せられた。

これまで、カルティエのイベントにたびたび参加していた戸田。今回も、PRを兼ねて着用していたのだと思われる。

「2023年9月におこなわれた、カルティエの没入体験型イベント『TIME UNLIMITED-カルティエ ウォッチ 時を超える』にも、戸田さんは登壇しています。当時、カルティエの時計『タンク ソロ』をつけており、夫の松坂桃李さんからの誕生日プレゼントであると語っていました。今回も、夫婦そろってWBCの会場に来ていましたが、カルティエも夫婦でプライベートでも愛用しているブランドなのでしょう」（同前）

総額700万円をサラッと着こなすほど、戸田の美しさは別格ということか