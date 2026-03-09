保護当初はケージの隅で怯えていた黒猫きょうだい。保護から1ヶ月後には、お膝で“バンザイ”をするまでに！？

子猫たちの変化を記録した動画は公開後4ヵ月で1.8万再生を記録するとともに、「バンザイ姿。可愛すぎます」「やっと、心を許してくれたみたいで、良かったですね」との声が寄せられています。

【動画：臆病な黒猫の赤ちゃんを保護→１ヶ月後、膝の上に乗せると…悶絶級に可愛い『ポーズ』】

お揃いのかぎしっぽを持つ黒猫きょうだい

保護猫活動家の動画投稿者さんが運営する人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』に投稿されたのは、同シェルターに保護された、キュートな黒猫きょうだいの動画です。

野良猫が10匹ほどいる──。動画投稿者さんのもとにそんな一報が舞い込んだのは、2025年秋のこと。連絡を受けた投稿者さんが現場に赴き、捕獲器を設置したことで、2匹の黒い子猫きょうだいの保護に成功したといいます。

人への警戒心や新たな環境への戸惑いもあってか、保護当初は緊張気味で、小さな体を寄せ合い、ケージの隅に隠れていたという黒猫きょうだい。当動画には、保護から約1ヶ月後の“変化”が捉えられていました。

先住猫さんたちと一緒に保護猫生活を満喫！

動画冒頭には木箱の中に座る先住猫『うに』くんと、彼の周囲に集った黒猫きょうだいの姿が。どうやらきょうだいは木箱の順番待ちをしていた様子。1匹が遠慮がちに木箱のふちへと体を落ち着けるなか、もう1匹は室内の探索に出向いたそうです。

木箱を離れた子猫は、お部屋の隅に置かれたトイレのふちに上ってみたり、室内を探索したりと、好奇心いっぱいの行動を。うにくんが木箱から移動したのはそれからしばらく経ったころのことで、黒猫きょうだいは、2匹仲良く木箱を楽しんだようです。

“お膝バンザイ”はまさに「破壊的な可愛さ」！

保護当初はあまり人馴れしていなかったという黒猫きょうだいも、保護から約1ヵ月で、投稿者さんに心を許しはじめた様子。動画内には、落ち着いた様子で投稿者さんの手を受け入れ、スキンシップを楽しむ弟猫さんの映像が収められていました。

次のシーンには、投稿者さんのお膝で仰向けとなり、四肢を広げるキュートな弟猫さんの姿も。まん丸に開かれた瞳孔が少々の緊張を物語る一方、お膝に留まりつづける点から、投稿者さんへの信頼が感じられる光景が展開されていました。

保護当初はケージの隅で不安げに身を寄せ合っていた黒猫きょうだいも、約1ヵ月後には心と手足を広げてくれるまでに。愛らしくも喜ばしい変化を受け、投稿者さんは、彼らに新たな家族を探しはじめたといいます（動画公開時点）。そんなきょうだいの様子を記録した動画には、「弟君。やっと、心を許してくれたみたいで、良かったですね。バンザイ姿。可愛いすぎます」「いやぁ。臆病とは言え、弟猫ちゃんが主さんに慣れてくれて。しかもお膝の上で万歳しながら…こういった光景が見たかったんですよぉ。安心して居る姿が此れ又可愛い事…」との声が寄せられています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。