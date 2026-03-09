【最終日】これだけはチェックして。Amazon 新生活セールの売れ筋 TOP20
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催されており、本日が最終日です。今回はセール対象商品の中から売れ筋TOP20をご紹介。まだ何も買えていない……という人は、これだけでもチェックしてみてくださいね！

→「Amazon 新生活セール」はこちら

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

8,294円 → 2,916円（65%オフ）

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,629円 → 1,278円（51%オフ）

初心者におすすめ。スタンダードな大人用「奇跡の歯ブラシ」


HaRENO/

奇跡の歯ブラシ なぞるだけで汚れがおちる おとな用 クリアブラック 3本セット【正規品】【公式】

1,860円 → 1,450円（22%オフ）

折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し ホワイト 使用時：約W175×D25×H160cm タワー tower 洗濯物干し コンパクトに収納できる 組み立て簡単 6619

12,100円 → 9,867円（18%オフ）

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T


Hanes

Hanes ビーフィー Tシャツ 半袖 丸首 2枚組 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 2Pビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2メンズ

4,620円 → 2,767円（40%オフ）

着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康

26,840円 → 24,156円（10%オフ）

柔らかな肌触りと吸汗速乾性を兼ね備えた、定番トレーニングTシャツ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) トレーニングT-シャツUAテック ショートスリーブ Tシャツ2.0メンズ

3,300円 → 1,764円（47%オフ）

軽さとストレッチ性を両立したフリースジャケット


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) フリースUAアーマーフリース マックス フルジップ ジャケットメンズ

11,000円 → 5,999円（45%オフ）

映画館のような4K体験ができる「Fire TV Stick 4K Plus」


Amazon

FireTV Stick 4K - P Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

9,980円 → 5,980円（40%オフ）

睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル


ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極

15,800円 → 13,430円（15%オフ）

薄型設計で使いやすい。Anker × コクヨのガジェットポーチ


Anker

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact

3,980円 → 3,390円（15%オフ）

5.5インチのディスプレイを搭載「Amazon Echo Show 5（第3世代）」


Amazon

Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール

12,980円 → 4,500円（65%オフ）

リバーシブルで使えて、取り付けも簡単なApple Watchバンド


MOFT

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3 に適用 38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3 に適用 38mm 40mm 41mm 42mm（ジェットブラックxサンドベージュ）

5,880円 → 4,998円（15%オフ）

4Kの高画質を楽しみたい人に。2025年9月発売の「Fire TV Stick 4K Select」


Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

7,980円 → 4,980円（38%オフ）

どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター


シャープ(SHARP)

シャープ 空気清浄機 シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ

13,800円 → 10,980円（20%オフ）

マ・マーの早ゆでスパゲティ 500g×1袋（約5人前）


マ・マー

早ゆで結束 マ・マー 早ゆで 6分 スパゲティ 2.0mm 500g×1袋(約5人前)太麺 アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 (結束タイプ/チャック付袋)FineFast (× 3)

1,602円 → 882円（45%オフ）

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味

1,112円 → 890円（20%オフ）

進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン


Sony

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 : LDAC/Amazon Alexa搭載/Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2020年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM4 BM

45,980円 → 25,000円（46%オフ）

脇部分に縫い目がなく、凸凹を軽減。ヘインズのボクサーパンツ（5枚組）


Hanes

Hanes ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5PボクサーブリーフHM6ES703Jメンズ ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5Pボクサーブリーフ HM6ES703J-090-M

2,530円 → 1,516円（40%オフ）

VIO対応。パナソニックのボディトリマー


パナソニック(Panasonic)

パナソニック ボディトリマー パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー 【Amazon.co.jp 限定】 VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S

13,200円 → 9,900円（25%オフ）

その他のおすすめ商品


ハミング

ハミング消臭実感 リフレッシュグリーンの香り ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内Nｏ.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml

1,646円 → 980円（40%オフ）

DHC

DHC ヘム鉄 徳用90日分 DHC ヘム鉄 90日分 (180粒)

2,000円 → 1,149円（43%オフ）

綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,528円 → 2,013円（43%オフ）

Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス SH32 ホワイト W33×D27×H32cm タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 1653

5,500円 → 4,674円（15%オフ）

ミヤリサン

強ミヤリサン 錠 強ミヤリサン 錠 330錠 [指定医薬部外品]

2,640円 → 1,298円（51%オフ）

キユーピーウエルネス

キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)

2,380円 → 1,100円（54%オフ）

→「Amazon 新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
