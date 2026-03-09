【最終日】これだけはチェックして。Amazon 新生活セールの売れ筋 TOP20

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催されており、本日が最終日です。今回はセール対象商品の中から売れ筋TOP20をご紹介。まだ何も買えていない……という人は、これだけでもチェックしてみてくださいね！

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」

初心者におすすめ。スタンダードな大人用「奇跡の歯ブラシ」

折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア

柔らかな肌触りと吸汗速乾性を兼ね備えた、定番トレーニングTシャツ

軽さとストレッチ性を両立したフリースジャケット

映画館のような4K体験ができる「Fire TV Stick 4K Plus」

睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル

薄型設計で使いやすい。Anker × コクヨのガジェットポーチ

5.5インチのディスプレイを搭載「Amazon Echo Show 5（第3世代）」

リバーシブルで使えて、取り付けも簡単なApple Watchバンド

4Kの高画質を楽しみたい人に。2025年9月発売の「Fire TV Stick 4K Select」

どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター

マ・マーの早ゆでスパゲティ 500g×1袋（約5人前）

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン

脇部分に縫い目がなく、凸凹を軽減。ヘインズのボクサーパンツ（5枚組）

VIO対応。パナソニックのボディトリマー

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。