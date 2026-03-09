さかなクン、同級生が芸能界で長年活躍するお笑い芸人だった 中学・高校時代を共に過ごす
タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが、8日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓が中学・高校時代の同級生だったことが明かされた。
【番組カット】母の言葉に…思わず涙を流すさかなクン
イベントや講演会は常に満席となる人気ぶりのほか、日本を代表する魚類学者としても第一線で活躍するさかなクンだが、魚が好きになったきっかけは小学生の時にクラスメイトが描いた“タコ”の絵だったという。その情熱は中学校に進学しても消えなかったというが、一方で「魚ばっかりでしたんで…」と孤立を感じていたという。
番組ではそんなさかなクンの中学・高校時代を知る人物としてドランクドラゴン鈴木がVTR出演。当時のさかなクンについて「めっちゃ目立ってました」とした一方、人を近づけない雰囲気があったと振り返った。
さかなクンも当時を「自分が魚が大好きなのは変わっているのかなとか、なんで興味持ってくれないのかなという葛藤」と語り「殻にこもっている感じだった」と語った。
