YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【今週のAIトレンド丸わかり】過去最高性能のGPT系AIモデル「GPT-5.4」/CodexのWindowsアプリ公開/Claudeにメモリー移行機能実装/Claude Codeの2つの新機能」と題した動画を公開した。この動画では、ここ1週間でリリース・発表された最新のAIツールと関連ニュースをまとめて紹介している。特に、OpenAIによる過去最高性能の「GPT-5.4」や、より自然な会話を可能にする「GPT-5.3 Instant」などが注目点として挙げられている。



まず、OpenAIが公開した最新AIモデル「GPT-5.4」は、推論やコーディング、作業を自動実行するエージェント系の能力が大幅に強化されたモデルだ。主要なAIベンチマークスコアでは、Anthropicの「Claude Opus 4.6」やGoogleの「Gemini 3.1 Pro」の性能を総合的に超え、現時点で最高峰の性能とされる。また、よりスムーズで自然な会話の実現を目指した「GPT-5.3 Instant」も発表された。このモデルは、会話の途中で応答が止まったり、過度な前置きをしたりといった不自然な点を改善している。



さらに、AIコーディングエージェント「Codex」のWindowsアプリや、Googleによる高速でコスト効率の高いAIモデル「Gemini 3.1 Flash-Lite」など、多数のツールが紹介された。AI関連のニュースとしては、Anthropicの年間収益が急増し3兆1500億円に迫る見通しであることや、AppleがAI機能搭載の低価格ノートPC「MacBook Neo」を発表したことなどが取り上げられた。



動画ではこのほかにも、多数の最新AIツールや業界ニュースが解説されている。紹介された記事やツールのリンクは動画の概要(コメント)欄に記載されており、興味のある方は自身で試すことができる。