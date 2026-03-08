天皇を「形式だけ」にしたのは徳川だった。禁中並公家中諸法度の失礼すぎる一文
権威を残して利用する……江戸初期の幕府は朝廷にこうした合理的割り切りを突きつけた。「禁中並公家中諸法度」や「元号」決定の主導権、天皇をその“影”に追いやった仕組みとは（以下、倉山満著『噓だらけの日本近世史』より一部抜粋）
◆天皇は徳川秀忠に私信で敬語を使っていた
基本的に禁中並公家中諸法度は、それまでの慣習法の成文化です。たとえば第二条では、「天皇、三公（現職摂関、大臣）、親王、前官三公、諸親王（世襲親王家の三世以下）、前官清華家大臣」の序列とされます。摂政（関白）、太政大臣、左大臣、右大臣は、皇族よりも宮中序列が上なのです。いわば「准皇族」とも言うべき存在です。准皇族とは、実質は皇族と同じような存在ですが、皇族の形式は与えられません。皇族の形式が無いので、もちろん皇位継承権はありません。
ちなみに後水尾天皇は私信で秀忠に「秀忠公」などと敬語を使っています。天皇も敬語を使うような貴人は、実質的に准皇族なのです。形式的には、「准三后」という称号がありました。皇后・皇太后・太皇太后に准じるから、准三后（准后とも准三宮とも）です。
そもそも天皇の代行者である摂政など、古代では皇族しかなれませんでした。しかし平安以降に運用が変化し、人臣摂政が常例となりました。人臣最初の摂政とされる藤原良房は、准皇族のような存在です（『嘘だらけの日本中世史』十八頁）。五摂家の「皇族にはなれないけど、他の公家とは違う」との意識は、歴史に根拠があるのです。
◆禁中並公家中諸法度は朝廷を徳川の支配下に置く目的の定め
と言う風に、禁中並公家中諸法度の中身は、皇室の伝統を踏まえています。しかし禁中並公家中諸法度は、朝廷を徳川の支配下に置く目的の定めです。いかに立派な美辞麗句も、本音が邪悪だと悪用しかされません。そして尤もらしい言葉を並べても、内容は皇室をコケにする条文のオンパレード。
めぼしい条文を拾い出すと……。第八条は、「改元は漢朝の元号から吉例を選ぶこと。ただし、儀礼に習熟したら、日本の先例に習って良い」です。また、第十六条は、「（高貴の証である）紫の衣を天皇が乱発しているが、よく考えて与えるべきである」です。
一事が万事、この調子です。こんなのは「ロボット説」の序の口。押し付けられた後水尾天皇も、今は従うしかありません。
◆元和偃武（げんなえんぶ）は徳川の元号
一六一五（慶長二十）年七月、改元が行われ、「元和」とされます。元和は唐の元号です。幕府が押し付けた元号で、知識層からは不評でした（久保貴子『近世の朝廷運営』岩田書院、一九九八年、五九〜六五頁）。戦国の終わりを「元和偃武」と言いますが、まさに「徳川の元号」です。
そう言えば最近も、ことごとく皇室の先例を無視し、「国民の元号だ」と大威張りだった総理大臣がいました。改元寸前の平成三十一（二〇一九）年に『週刊ＳＰＡ！』で毎週のように批判していた人がいたような気がしますけど、どうしても名前が思い出せん……。く、く、く、くら……。
◆江戸幕府にとって「潰すと面倒臭いから残す」朝廷
それはそうと、一六一六年二月、家康が病気になります。朝廷は家康に見舞いの意味で、太政大臣の位を送ります。しかし、四月に死去。家康の弔いは念入りに行われたのですが、その中で大事な儀式が神号宣下。秀吉が「大明神」だったので、それより格上にと「大権現」とされました。江戸幕府にとって、朝廷は利用価値があるのです。
まさに「潰すと面倒臭いから残すので、利用するところだけは利用する」です。
一六一七年、天皇と仲の悪かった父、後陽成上皇が崩御。即位の際に嫌がらせをされて以来、険悪な関係だったのですが、天皇は父に「後陽成院」と追号します。『後陽成天皇実録』第二巻には、「殿下より勧進せらるるを定めて」とのみ記されます。殿下とは後水尾天皇のこと。
