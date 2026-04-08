初回先頭で1球もストライクが入らず、9回の好機には申告敬遠【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント） いったいどこまで記録を伸ばすのか。ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数1安打1打点2四球。昨年8月24日のパドレス戦から続く連続試合出塁を「42」に伸ばし、イチロー氏がマリナーズ時代の2009年に4月から6月にかけて樹立した