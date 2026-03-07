フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝。男子では日本勢初となる連覇を達成した。その他の日本勢では西野太翔が3位、蛯原大弥が9位だった。蛯原は表彰台を逃した一方、紳士的な振る舞いが脚光を浴びている。

ショートプログラムで3位だった蛯原だが、フリーでは135.99点の12位で、合計217.52点の9位に。日本勢で唯一、表彰台を逃したが、盟友をしっかり称えた。

表彰式後、リンクサイドで西野、中田へ日の丸国旗を手渡すと、拍手。上手く国旗を広げられない中田を見ると、旗を広げるのを手伝い、背中に国旗をまとい、誇らしげにする姿を見守っていた。

中継したFODの配信でも映ったこの場面がネット上で話題に。17歳の紳士的な振る舞いにファンからは「いい子すぎて涙」「蛯原大弥くん、璃士くんの国旗肩掛け手伝ってる」「蛯原大弥くんいい仕事してる リンクサイドで璃士くんに国旗着せてる」「蛯原大弥くんが国旗のお世話係 君たちほんといいよ」と賛辞が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）