〈本人告白〉「普通の人になっちゃった」衆院選落選後の投稿で “特権意識”と大炎上した酒井なつみ氏に「投稿の背景」と「政治家続けますか？」と聞いてみた〈中道・惨敗反省会〉

2026年2月に行なわれた衆院選は、日本の政治史に刻まれる歴史的な激震となった。酒井なつみ氏が所属する野党第一党の中道改革連合は、議席数を半数以下に減らす大敗を喫した。 また、国会議員だった酒井氏は落選から9日後の2月17日、自身のSNSで《ママ普通の人になったの？ 家族への想い 落選を伝えた時に、娘から言われた一言です》と投稿し、「特権階級だと思ってたの？」などの批判が相次ぎ、炎上状態に。落選から1か月、酒井氏に独占インタビューを試みた。

【画像】「自分が特権階級の人だと思ってたの？」と炎上した酒井氏のX投稿

炎上した「ママ普通の人になっちゃった」発言の真意

投開票日から9日後の2月17日、酒井氏によるSNS投稿が猛烈な批判を浴び、炎上状態となった。

キッチンで料理する動画とともに、酒井氏は娘から「ママ、普通の人になったの？」と問われ「そう、ママ普通の人になっちゃった」と答えたエピソードを紹介。

意外にも落選を喜ぶ娘の反応から、これまで家族を犠牲にしてきたことへの謝罪とともに、前を向いている今の心境を伝える目的であり、「普通の母親に戻った」という趣旨だったが、これに対し、ネット上では「国会議員を特権階級と見なしている」「選民意識の表れだ」といった非難が相次いだ。

「普通の人」という言葉に込められた真意は何だったのか。議員失職により「無収入」となった現実に直面する中、彼女は今どのような生活を送り、どこへ向かおうとしているのか。

――「ママ普通の人になっちゃった」という発言について、改めてその真意を教えてください。

酒井なつみ（以下同） 投稿の背景には、これまで家族を犠牲にしてきたことへの申し訳なさと、小学校に通う8歳の娘の言葉への驚きがありました。

落選が決まった翌日、ソファーで娘と話していたら、「ママ、普通の人になったの？」と聞かれたんです。私が「普通の人ってどういうこと？」と返すと、娘は「ママともっと一緒にいられるから嬉しい」と言ったんですね。

娘にとって「議員ではないママ」＝「普通の人」という解釈だったのだと思います。

私自身、大学を出ているわけでもなく、看護師として現場で働いてきました。「私のような普通の人でも国会議員になれる、政治への敷居を低くしたい」とずっと言い続けてきたので、特権意識を持っているという批判は本意ではありません。

――しかし、ネット上では「階級意識の表れだ」といった厳しい意見がありました。

普段の活動を見てくださっているフォロワーさん以外に広く拡散されると、真逆の捉え方をされてしまう。それは仕方のないことだと思っていますが、ネガティブなリプライを見るのは精神衛生上良くないので、今はあまり見ないようにしています。

「え、もう出るの？」呆然とした落選の瞬間

――先日の衆院選は非常に厳しい結果となりました。投開票日、落選が決まった瞬間の状況を振り返っていただけますか。

正直に申し上げて、「まさか」という思いでした。事前の情勢調査でもずっと接戦と報じられていて、私の中では小選挙区で勝たないと道はないという宿命のような覚悟で戦っていました。反応も決して悪くなかった。

ですが、午後8時を回ってすぐにNHKで相手候補の当確が打たれたんです。自宅にいたのですが、「え、もう出るの？」と拍子抜けしたような、呆然とする感覚でした。

仲間たちが次々と議席を失っていく状況を見て、ショックで言葉が出ませんでした。夫も隣で同じように拍子抜けしていましたが、「順風満帆にいくわけじゃない」「頑張るしかないよね」という前向きな言葉をかけてくれたのを覚えています。

――今回の敗因について、ご自身ではどう分析されていますか。

当然ながら自分の力不足です。他責はできません。しかし、政権支持率が7割台という非常に高いタイミングで解散されたことが強烈でした。

本来、年度内の予算成立こそが職権を預かる者の責務であるはずなのに、自分たちの都合のいいタイミングで憲法を解釈して解散する。その「おかしさ」を有権者に説明することに多くの時間を割かなければならないことは大変でした。

――SNSやAIが選挙に及ぼす影響については、どう感じていますか。

明らかに時代が変わったと感じます。AIに「誰に投票すべきか」を聞く人が増えていく中、自分や政党の政策をいかに学習させるか、あるいはSNSでの「見せ方」が勝敗を分けることも有り得ると思います。

――野党がまとまる「中道改革連合」としての初の大型選挙でもありました。有権者の反応はいかがでしたか？

制作物を一から作り直す必要もありましたし、安保政策などでそれまでの路線が違う党同士が一緒に歩めるのか、という説明責任を果たすのは大変でした。

なかなか理解してもらえない場面もありましたが、一方で「野党がまとまることは必要だ」と前向きに捉えてくれる方もいらっしゃいました。

寝ている時以外は仕事だった国会議員生活

――現在の「中道改革連合」という政党の在り方については、どのように感じていますか。

正直、よって立つ政党がグラグラしているような不安定な感じはツラいです。今回、反応も良くて小選挙区で勝てるという思いもあったのですが、まさに冬の嵐のような突風に煽られたような結果になりました。

いくら自分が頑張っても、政党がしっかりしてくれないと精神的にももたない。現職衆議院議員の皆さんには国会でしっかり評価される仕事をしてほしい、そう期待しています。

――国会議員時代の生活は、それほど過酷なものだったのでしょうか。

想像の何倍も忙しかったです。寝ている時以外は常に仕事。プライベートも家のことをやる時間もありません。家事も育児もほぼすべて夫に頼りきりでした。

国会の会期中は拘束時間が長く、自分の仕事（質問準備やSNS発信）ができるのは夜8時以降で10時以降になることもありました。半年弱に一度は、過労によるめまいで動けなくなり、点滴を受けるような状態でした。

でも、これって本当に幸せなことなのかな、と自問自答することもありました。私は子宮頸がんの闘病を経て、不妊治療や流産を経験し、出産の際に子宮を摘出しています。

娘は私にとって唯一の、奇跡のような宝物です。その子を過度に犠牲にしてまでやるべきではない、という葛藤が常にありました。

――落選によって職を失い、収入が途絶えるという現実についてどう思われますか？

議員はハイリスクな仕事です。落選すれば翌日から無収入になり、キャリアの保証もありません。私の周りでも、落選した仲間たちがみな苦悩しています。「落選したらどこか紹介してもらえるコネがある」なんてこともありません。

今は夫の収入と貯金を切り崩して生活するしかありませんが、私自身も今後、政治活動を続けながら看護師、助産師としての資格を生かしつつ、これまでの社会福祉の課題に取り組めるような社会貢献の在り方を考えていきたいと思っています。

「再起への想いは変わっていません」

――幸福度という面では、今はいかがですか。

プライベートの幸福度は、正直に言えば（落選後）少しだけ高くなりました（笑）。

娘と一緒にご飯を食べたり、お風呂に入ったりできる。そんな当たり前の日常を大切にしながら、しっかり休んで、また次の戦いに備えたいと思います。

多様な人が活躍できる議会にするためには、まず私自身がこの経験を糧にしなければならない。再起への想いは変わっていません。

――現在は朝の駅立ちを続けながら、どのような活動をされていますか。

月・水・金と駅に立って報告をしています。あとは、支援者の方々との「対話の集会」を始めました。落選の結果を受け止めるのに時間がかかっている有権者の方も多い。

彼らと話をすることで、「不安に思っているのは自分だけじゃない」と感じてもらえる場を作りたい。こうした地道な対話こそが、今の政治に最も必要だと感じています。

――最後に、今後の政治活動への意欲をお聞かせください。次回の選挙への出馬は考えていらっしゃいますか。

引退という考えはいま、全くありません。私は国政に挑戦する際、「10年は頑張らなきゃいけない」という決意で総支部長になりました。今回の結果だけで判断するのは早いと思っています。

今の「中道改革連合」という組織が不安定なことへの不安はありますが、野党第一党が政権交代可能な候補者を擁立できたこと自体は大きな一歩です。

今回負けてしまったことで期待に応えられなかったお詫びはしなきゃいけないし、それはもう向き合うしかない。でも、これからもその歩みは続けていきたいと思っています。

中道改革連合が歴史的大敗を喫した今、酒井氏が直面しているのは「無収入」という峻烈な現実だ。かつては点滴を打つほど過酷な公務に追われたが、現在は一市民として家事や育児に向き合いながら再起を模索している。

落選し、「普通の人」になった時間は、彼女に新たな視点を与えることになるだろうか。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班