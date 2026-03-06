第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の日本代表「侍ジャパン」―台湾が6日、東京ドームで行われる。連覇を狙う日本の開幕戦となる試合前に、Netflixで実写化された大人気アニメ「ONE PIECE」のキャストが始球式に登場。主人公モンキー・D・ルフィ役を務めたイニャキ・ゴドイが豪快投球を見せ盛り上げた。

日本の連覇への挑戦が始まる大事な一戦前に「麦わらの一味5人」が大会応援に駆け付けた。イニャキ・ゴドイ、新田真剣佑（29）ら豪華キャスト5人がグラウンドに登場すると場内は騒然。新田は深々とグラウンドに一礼した。マウンドに5人が並び声援に応え、真ん中にいたルフィ役のゴドイが大きく振りかぶりミット目がけて投げ込んだ。ボールは大きな弧を描き捕手のはるか頭上を超える“大暴投”に。ルフィらしい豪快な始球式に大きな拍手が送られた。

ゾロ役の新田は“ルフィ”らしい豪快な投球に大喜び。ハイタッチを交わした麦わらの一味は大観衆が詰めかけたスタンドを見渡し目を丸くしながら引き揚げた。

Netflixの実写版「ONE PIECE」は2023年にシーズン1が配信され、今年3月10日にシーズン2が配信開始となる。また、すでにシーズン3の制作も発表されている。主要キャストは主人公モンキー・D・ルフィはイニャキ・ゴドイ、ナミはエミリー・ラッド、ウソップはジェイコブ・ロメロ・ギブソン、サンジはタズ・スカイラーが務めている。