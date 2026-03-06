サカナクション、二人羽織＆超独特な世界観の「いらない」MV公開。新アーティストビジュアル解禁も
サカナクションが、ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』主題歌である「いらない」のMVを公開した。
MVでは、ネオンに囲まれた不可思議なレストランのテーブルに座る山口一郎。謎の女性が現れ、いじわるそうに山口をみつめる。戸惑う山口一郎。徐々に女性に操られ、遂には彼女に乗っ取られてしまう。自分の意思とは関係なく奇怪な踊りを始める山口一郎。メンバーもクールに演奏する中、山口だけがサイコな動きを始める、といった構成になっているという。
監督を務めるのは映像ディレクター・田中裕介で、’80年代を彷彿とさせるネオンに囲まれた不可思議な空間や衣装、女性に操られる山口を「二人羽織」という斬新なアプローチで表現しているとのこと。なお、謎の女性を演じるのは世界的なレベルで活躍するパフォーミングアーティスト・アオイヤマダ。
さらに、新アーティストビジュアルも解禁された。MVに登場したネオンの前でメンバー各々個性溢れる衣装に身を包み、クールに佇む印象的な一枚となっている。
引き続き「いらない」制作の裏側を映したBehind the Scenes続編も公開される予定なので、今後もサカナクションのオフィシャルアカウントをチェックしてほしい。
◾️＜山口一郎の遭遇＞
2026年
03月04日（水）両国国技館 夜公演
03月05日（木）両国国技館 昼公演
03月05日（木）両国国技館 夜公演
◾️LIVE Blu-ray『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』
2026年3月18日（水）発売
購入：https://www.jvcmusic.co.jp/sakanaction/Linkall/VIZL-2508.html
▼NF member限定セット
https://store.plusmember.jp/sakanaction/products/detail.php?product_id=102027
▼商品ラインナップ
○NF member 完全生産限定セット
Blu-ray：￥15,620円（税込）
・本編ディスク
・特典ディスク
・豪華特殊仕様 (特製ハードケース＋128Pスペシャル・ブックレット)
・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入
・特典CD：ライブ音源2CD
・特典グッズ：オリジナル・ジグソーパズル
○完全生産限定盤
Blu-ray：VIZL-2508 ￥10,560円（税込）
DVD： VIZL-2509 ￥10,560円（税込）
・本編ディスク
・特典ディスク
・豪華特殊仕様 (特製ハードケース＋128pスペシャル・ブックレット)
・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入
○通常盤
Blu-ray：VIXL-510 ￥5,980円 (税込)
DVD： VIBL-1212〜1213 ￥5,980円（税込）
【収録内容】
・本編ディスク
▼本編ディスク ※全形態共通
【収録曲】
1.GO TO THE FUTURE
2.サンプル
3.ライトダンス
4.『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』
5.ネイティブダンサー
6.ワンダーランド
7.enough
8.フクロウ
9.ドキュメント
10.怪獣
11.アルクアラウンド
12.モス
13.夜の踊り子
14.アイデンティティ
15.多分、風。
16.ルーキー
17.新宝島
18.グッドバイ
＜アンコール＞
1.ミュージック
2.セントレイ
3.プラトー
4.忘れられないの
5.ナイトフィッシングイズグッド
▼特典ディスク
※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典
・ボーナストラックとして「アドベンチャー」、「モノクロトウキョー」（2025年8月26日公演より）を収録
・レコード会社スタッフが撮影し続けた”怪獣”の裏側。メンバー密着記録映像。
▼豪華特殊仕様
※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典
・ポリプロピレン製ハードカバー仕様
・スペシャル・ブックレット付（メンバー、スタッフへのインタビュー、演出を務めた田中監督による楽曲ごとの演出解説他、128P予定）
▼「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード付
※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典 *ライブ本編のみ対応
＊「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。音声はステレオ、またはドルビーアトモスでお楽しみいただけます。(視聴可能期間：2027年3月17日まで) アプリ詳細はこちらをご参照ください。 https://nestreamlive.radius.co.jp/
▼特典CD（ライブ音源 2CD）※NF member限定セットのみ
本編ディスクのライブ音源を2枚組で収録。
▼特典グッズ ※NF member限定セットのみ
・オリジナル・ジグソーパズル
▼音声仕様
[Blu-ray] LPCM Stereo/ Dolby Atmos *ライブ映像のみDolby Atmos対応。
[DVD] LPCM Stereo / Dolby Digital
字幕表示機能付き（＊全形態共通）
▼チェーン別購入者特典
TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type A）
HMV全国各店 / HMV & BOOKS online ：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type B）
Amazon.co.jp：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver（type C）
楽天ブックス：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type D）
VICTOR ONLINE STORE：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type E）
sakanaction ONLINE STORE：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type F）
※Amazon.co.jp 、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。
※『特典内容未定（type E）』は、本映像商品の発売日以降、サカナクション・ワンマン公演会場にてサカナクションのCD、レコード、映像商品を1会計につき計5,000円（税込）以上お買い上げの方にも先着でプレゼントいたします。但し特典は無くなり次第終了となります。
※上記各特典は数に限りがございます。お早めにご予約下さい。
※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。
◾️「いらない」
2026年2月11日（水）リリース
※中京テレビ・日本テレビ系全国ネット プラチナイト 連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」主題歌
