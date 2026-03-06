Jukiaが初来日のドイツ人夫婦を案内！夕陽と富士山の絶景に「こんな景色見た事ないよ」
イチマルク │ FREE RIDEが「「こんな景色見た事ないよ…」初来日外国人が都会×夕陽に感動！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。空港で出会った初来日のドイツ人夫婦を無料観光案内する本企画では、東京の絶景に「作り物みたいだよ」と驚愕し、日本のカレーに舌鼓を打つゲストのリアクションが収められている。
オーストラリアでのワーキングホリデーを終え、ドイツに帰国する前に日本へ2週間滞在するという夫婦。空港でJukiaから無料の観光案内を提案されると快く承諾し、早速東京の街へと繰り出した。
まずは伝統的な文化に触れたいという希望を受け、雑司ヶ谷鬼子母神堂へ。鳥居のくぐり方や、お賽銭、二礼二拍手一礼といった参拝の作法をJukiaから教わり、真剣な表情で体験した。
続いて向かったサンシャイン60の「てんぼうパーク」では、眼下に広がる大都会・東京のパノラマと、富士山のシルエットに重なる美しい夕陽に目を奪われる。ドイツ人男性は「本当に絶景だね」「作り物みたいだよ」と、現実とは思えないほどの景色に興奮を隠せない様子を見せた。
夕食は「CoCo壱番屋」で、日本のカレーに初挑戦。「めっちゃ美味しいよ！」「ちょうどお腹いっぱいくらいだし、量も完璧だね！」と満面の笑みで絶賛した。さらに、食事の前後に「いただきます」「ごちそうさま」と手を合わせる日本のマナーも学び、食材や作り手への感謝の心に深く感銘を受けていた。
見知らぬ地での突然の出会いから始まった一日だったが、車を降りる頃にはすっかり打ち解けた様子を見せた3人。「東京に来て最高な日だった」と感謝を伝える夫婦と熱いハグを交わし、心温まるおもてなしの旅は幕を閉じた。
