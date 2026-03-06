兵庫県西宮市「路上喫煙禁止」に波紋…地元住民が抱く不満の正体

西宮市「路上喫煙禁止」をめぐる波紋

兵庫県西宮市における路上喫煙禁止エリアの拡大をめぐって、市民のあいだで波紋が広がっている。事の発端は2025年1月、神戸新聞が西宮北口駅北西および甲子園口駅南の路上喫煙禁止エリア拡大が検討されている、と報道したことだ。西宮市はこれに対して、「地元団体や事業者の意見を聞きながら進める」と説明した。

ところが、同年12月の民生常任委員会にて、路上喫煙禁止エリアを拡大する予定であることが突然発表されたのだ。約1年もの検討期間があったにも関わらず、そのあいだに地元住民からの意見の聞き取り、要望の反映が行われなかったことについて、地元商店街関係者は「路上喫煙禁止だけが一方的に進められている」と懸念を抱く。

市の対応について、甲子園口駅に位置するほんわか商店街関係者は以下のように語る。

「商店街としては、望まない受動喫煙防止、喫煙マナー向上の観点から路上喫煙禁止エリア拡大については反対していない。しかし、喫煙場所がないまま規制だけを強めれば、商売に悪影響があることは必至だ。地元団体や事業者の意見を聞くように市議を通じても市に要請してきたが、聞いてもらえず、一方的な決定が行われたことは非常に残念だ」

市が示してきた見解

喫煙所を設置しない方針について、市がこれまでに示してきた公式見解は以下のとおりである。そもそも、市民の喫煙率は減少傾向にあること、また西宮市民は「民度が高く」喫煙所を設けなくても問題は少ないこと、市が喫煙所を設置すると「喫煙を推奨している」と受け取られかねないこと。どれも現実の状況には即しておらず、喫煙者に対しては「路上喫煙禁止エリア外で喫煙をすればよい」との発言もあり、規制が現場の混乱につながりかねない状況である。

市は他にも、喫煙所の設置場所の候補が限られていること、財政的に厳しく設置費・維持費の負担が重いことも理由として挙げてはいるものの、喫煙者である市民が負担している西宮市のたばこ税の収入は年間20億円にものぼる。「たばこ税が貴重な収入であること、恩恵を受けていることは理解している」との市見解との乖離に、地元住民は不満を募らせている。

西宮北口駅近くのにしきた商店街関係者は「喫煙所を設置しないままの禁止は、周辺へのポイ捨て増加を招きかねない。維持管理といった問題を地元に押し付けようとしているようにしか感じられない」と不信感をあらわにした。前出のほんわか商店街関係者も「隠れて吸うような人が増えると、火災のリスクも心配だ」と不安を語った。

対話を求める市民の声

にしきた商店街は今年1月16日、市長に対して、喫煙所設置に関する意見書を提出した。市議会では複数回にわたり、路上喫煙禁止エリアの拡大は喫煙所整備とセットで進めるべきとの要望が出されているが、市の答弁は「検討する」「財政的に厳しい」といった内容にとどまり、具体的な整備方針や予算措置は示されていない。

前出の関係者は「今後の検討に期待したい」と対話の姿勢を求めた。

「一旦は施行を止めることができたけれど、市の意向として話が消えたわけではない。地元で商売をしている人間の感覚を無視せず、しっかりとした合意形成をしてほしい」

問われる行政の姿勢

近隣自治体に目を向けてみると、尼崎市は2018年の条例制定に伴い、路上喫煙禁止エリアが駅周辺を中心に拡大していくとともに、市の費用負担で喫煙所を整備している。また、神戸市は市所有地への喫煙所設置が困難であるという課題に対し、設置費・維持管理費を市が負担したうえで民間用地を活用する制度を整備した。それぞれの自治体特有の課題に対して、実務的な解決策がすでに実行されているのだ。

受動喫煙防止や環境美化は、多くの市民が望む方向性である。しかし、喫煙所という受け皿を用意せず、規制だけを強化するやり方が市民のためになっているかどうか、は議論の余地が多分にある。現場の混乱を不安視する地元住民と対話せず、ただ喫煙者を排除する姿勢は市政として理解を得られがたいものだ。西宮市の行政判断と、税金の使い道、そして民意の扱い方が、改めて問われている。

