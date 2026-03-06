犬の「褒めるしつけ」とは、具体的にどんなことをするの？

犬の「褒めるしつけ」とは、犬が望ましい行動をしたときに報酬を与えて、その行動を増やす方法です。

犬に提供する報酬にはおやつ、褒め言葉、撫でる、おもちゃ遊びなど、犬が喜ぶものを使います。ここで重要なポイントは、犬が「この行動をすると良いことがある！」と学習することにつなげる必要があるということです。

つまり、その時その子にとって、報酬がきちんと報酬として機能しているかどうかを見極めなければ、褒めているつもりで終わってしまい、効果を得ることができないのです。

ここを正しく理解していないと、「うちの子には効果がなかった」という事態が起こってしまいます。

犬の褒めるしつけに、おやつは必要ないって本当？

「おやつなしでもしつけられる？」という疑問、答えは「本当、でも状況次第」です。

おやつは犬の注意を引きやすく、報酬としても非常に使いやすいツールです。特にあなたの犬が大好きな「高価値のおやつ」を利用できれば、より一層学習が加速します。

しかし、そうなると「じゃあおやつなしでは効果が薄くなるの？」という疑問が生まれるかもしれませんね。まさにこの部分が「状況次第」というところになります。

先述したように、犬の褒めるしつけの重要なポイントは「その子にとってその時、報酬として機能しているか？」です。

例えば、その時あなたの犬がおもちゃで遊ぶことを目的としているのであれば、一緒に遊ぶということが報酬として機能する可能性が高いですね。

であれば、「おすわりをしたらおもちゃを投げて遊ぶ」「おもちゃを手離したら投げて遊ぶ」というように、ある行動をしたら遊んでもらえるという学習をうながせばよいのです。

このように、おもちゃで遊ぶことが報酬として機能している場合であれば、おやつを使わずとも、犬の褒めるしつけは成立します。

犬の褒めるしつけを成功させるための具体的な3ステップ

それでは、犬の褒めるしつけを成功させるための具体的なステップについて、ここで簡単に説明します。

ぜひご自宅で今日からやってみてください。

1.犬が自然にした良い行動をとらえる

犬が自然に良い行動（例：お座り、待つなど）をした瞬間を逃さず、すぐに褒めましょう。たとえば、犬が自発的にお座りしたら「いい子！」と明るい声で褒めます。

成功させるためにはタイミングが命ですので、行動から数秒以内に褒めて報酬を与えましょう。

2. 報酬で行動を強化し続ける

報酬は犬が好きなものなら何でもOK。先述したように、その時その子にとって報酬として機能するものを選択しましょう。

また、「おやつ」と言ってもいつも食べているフードで問題ありません。しつけにおいて「おやつ」とは、必ずしもフード以外の食べ物ではなく、フードを含む食べ物全般のことを指します。

3.合図となるキューを導入

犬が行動を理解したら、行動の合図となるキューを加えます。たとえば、お座りしそうになったら「お座り」と言い、座ったらすぐに褒めて報酬を提供します。

ポイントは「犬が行動を理解したら」です。覚えてほしい行動を8割くらいできる状態になっていれば、理解していると判断してもいいでしょう。

ここまで来たら、キューと行動が条件づけされているはずなので、お座りの合図ですぐに座ってくれるようになっているはずです。

まとめ

犬の「褒めるしつけ」とは、行動を瞬間的にとらえて、その子にとってその時報酬として機能するものを、適切なタイミングで提供し、強化し続けることです。

「褒めているのに効果がない」と言う人も少なくありませんが、それはその犬にとって報酬として機能していないからという場合も多いでしょう。

犬の褒めるしつけというのは、犬も人もポジティブで楽しい方法であり、学習としても効率がいいので、ぜひ積極的に取り入れてくださいね。