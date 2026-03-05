3月3日、マツコ・デラックスが司会を務めるバラエティ番組『マツコの知らない世界』（TBS系）が放送された。2月に入院したことが明らかになったマツコだが、この日の番組内での姿が心配されているようだ。

この日は、「デリバリーピザの世界」がテーマだった。

「3大ピザチェーンのドミノ・ピザ、ピザーラ、ピザハット、さらに地方のチェーン店が紹介されました。スタジオでは、実際に各店舗のピザが用意され、マツコさんは肉が3倍になったテリヤキテキンピザを食べて、『5倍くらいまでは大丈夫だね』と話し、圧巻の食欲を見せていました」（スポーツ紙記者）

美味しそうにピザを頬張るマツコだったが、放送後のXでは

《え、マツコなんかちっさくなってる！？って思ったけど、そういえば入院してたよね？》

《マツコ、痩せた？そして声が全然出てなくて心配》

など、心配する声が聞かれていた。

「少し前から、マツコさんは顔まわりがほっそりとやせて見えることが指摘されていましたが、今回の放送では、とくにそうした印象を受ける人がいたようです。ふだんのビジュアルが認知されているだけに、“小さくなった” ように感じたのだと思われます。また、最近の入院もあり、体を気遣われているのかもしれません」（芸能記者）

『マツコの知らない世界』をはじめ、多くのレギュラー番組を抱えるマツコだが、その体調が大きな注目を集めた。

「2月9日、マツコさんが月曜レギュラーを務める情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で出演し、入院中であることを明かしました。マツコさんは首の脊髄が圧迫され、手足にしびれを感じて病院に行ったところ、医師から手術を推奨され、急きょ手術をおこなったと説明したのです。

復帰時期に関しては、『はっきりわからない』と未定であると話していました。この放送以降、月曜はミッツ・マングローブさんなど代役のタレントが出演する状況が続いています」（同）

本誌「Smart FLASH」が2月10日、今後のマツコの仕事に関して、所属事務所に問い合わせたところ、

「レギュラー番組を務めさせて頂いております局・番組さんとは、この件でのお話をさせて頂いております。各番組のスタッフ皆様一同に、本人の身体を一番大事に考えて下さっており、回復するまではお休みをさせて頂く形でご理解を頂いております。復帰日につきましては、本人の言葉にもありました通り、手術後まだ間もないことから、医師による経過観察を続けつつ、番組さんとも相談を重ねていきます。仕事復帰の日まで、どうか温かく見守って頂けますと幸いです」

という回答が寄せられていた。番組側と相談しながら療養を優先しているようだが、「緊急入院」告白から1カ月が経ち、レギュラー番組には変化も見えている。

「『月曜から夜ふかし』は、2月9日から約1カ月放送がなく、3月2日の放送回も『春の蔵出しSP』と題した過去の傑作選でした。『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）も、2月27日の放送回は振り返り映像を中心とするものでした。

『夜ふかし』はSUPER EIGHTの村上信五さん、『かりそめ天国』は有吉弘行さんとMCを務めていますが、1人だけの進行にはせず、マツコさんの “不在” が目立たないようになっています。

現段階では、生放送の『5時に夢中！』を除いて、代役を起用することは発表されておらず、過去の総集編などを挟みながら、マツコさんの復帰を待つようなスタイルになりそうです」（前出・芸能記者）

体調を万全に整え、おなじみの “毒舌” を見せてくれることを期待したい。