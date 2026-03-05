¡ÚÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ï3·î3Æü¤«¤é¡Û2026Ç¯¡ÖAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡×3·î6Æü¤«¤é3·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÚÊÔ½¸ÉôÃíÌÜ¾¦ÉÊ15Áª¡Û
¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ä¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤Ê¤ÉÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAmazon¡£ÎãÇ¯¡¢Æþ³Ø¤ä¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡×¤À¡£
¡ÖAmazon¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡×¤Ï3·î6Æü¤«¤é¡ªÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ï3·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¢ª
º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë2026Ç¯¡ÖAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥»¡¼¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦³èÍÑË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¢£¡ÖAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥»¡¼¥ë¡©´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡©
Amazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢²È¶ñ¡¢²ÈÅÅ¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢Amazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¡¼¥ë¡£¿·À¸³è¤Î½àÈ÷¤ËÉ¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¤·¤¤µ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£¥»¡¼¥ë»²²Ã¤Ë¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢Amazon¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
2026Ç¯¤ÎAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2026Ç¯3·î6Æü(¶â)0»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª´ü´Ö¤Ï3·î9Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤À¡£
¢£¡ÖAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡×½é¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ë³«ºÅ¡ª3·î3Æü¤«¤é
Amazon¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤Æ°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Î1¤Ä¡£2026Ç¯¤ÎAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢Æ±¥»¡¼¥ë½é¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢3·î3Æü(²Ð)0»þ¤«¤é3·î5Æü(ÌÚ)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡£ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤ÏËÜ¥»¡¼¥ëÁ°¤Ëºß¸ËÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤ÎÃíÊ¸¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¢£ÊÔ½¸Éô¸·Áª¢ªAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ëÃíÌÜ¾¦ÉÊ15Áª
¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÁ´ËÆ¤ä¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Amazon¤Î¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤ò»öÁ°¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£º£²ó¤ÎAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¤Ç¤âAmazon¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÅÐ¾ìÍ½Äê¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤¬»öÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¡¢¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤äÀ¸³è²ÈÅÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Amazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¼ñÌ£¤Ë¤â»È¤¨¤ëÅÅ²½À½ÉÊ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥ª¥ß(Xiaomi) ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È Redmi Pad 2 4GB+128GB ¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ë
Amazon Fire TV Stick 4K Plus
¥·¥ã¡¼¥× ²Ã¼¾ ¶õµ¤À¶¾ôµ¡ KI-TS50-W ¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼
Dyson Supersonic(TM)¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼ ¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¿¥³¥Ã¥Ñ¡¼ (HD08 BNBC)
TOSHIBA(Åì¼Ç) ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ 17L ½Ä³«¤ ER-S17ZB (W)
ÆüÎ©(HITACHI) ÁÝ½üµ¡ ¤«¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ PKV-BK3K V ¥é¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥À¡¼
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ ÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥· ¥½¥Ë¥Ã¥±¥¢¡¼ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È (½¼ÅÅ´ïÍÑ¥°¥é¥¹ÉÕ¤) HX9911/66 ¥Û¥ï¥¤¥È
SwitchBot CO2¥»¥ó¥µ¡¼(²¹¼¾ÅÙ·×)
TOSHIBA(Åì¼Ç) ²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ ¥Û¥ï¥¤¥È SCS-T162(W)
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Û ¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë ÅÅµ¤°µÎÏÆé 3L 4¿ÍÍÑ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ CY3518JPA
¡Ú¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡Û ¥µ¡¼¥â¥¹ ¿¿¶õÃÇÇ®¥¹¡¼¥×¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È 1.0L ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼ JEH-1000 BKGY
NANOXone(¥Ê¥Î¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó) ¥Ë¥ª¥¤ÀìÍÑ µÍÂØ¥á¥¬¥¸¥ã¥ó¥Ü1790g
»³ºê¼Â¶È(Yamazaki) ÀÞ¤ê¾ö¤ß ¼¼ÆâÊª´³¤· ¥Û¥ï¥¤¥È
new balance(¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹) ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ WL996
¥¶¥Ð¥¹(SAVAS) ¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó100 ¥ê¥Ã¥Á¥·¥ç¥³¥éÌ£ 1Ô ÌÀ¼£¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û
¢£Amazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
Amazon¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë¤ËÈ¼¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜ¤ä¡¢Amazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤¿¤¤¡£
¢£¡ÖAmazon¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
iOS/AndroidÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¡ÖAmazon ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÄÌÃÎ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤·¤è¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÈOSÂ¦¤ÎÄÌÃÎÀßÄê¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
¢£¡Ö¤Û¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÄÉ²Ã
¥»¡¼¥ë¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿¡Ö¤Û¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ï¥¢¥×¥ê¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤«¤é¡Ö¤Û¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È(¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¥¹¥È¡×)¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¿·µ¬¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¡£¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤ò¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¡×¤ò²¡¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤è¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´û¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥»¡¼¥ë³«»Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£Amazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
º£²ó¤ÎAmazon ¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¾å¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ(2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)0»þ¡Á2026Ç¯3·î9Æü(·î)23»þ59Ê¬)¤Ë¹ç·×1Ëü±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸(¢¨Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡¢Í½Ìó¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò½ü¤¯)¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¯¡¼¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¸å¤Î¶â³Û¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ê¤é¥×¥é¥¹1.5%¡¢Amazon Mastercard¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ê¤éÄÌ¾ï´Ô¸µÎ¨2%¤ò´Þ¤ßºÇÂç¥×¥é¥¹3¡ó¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡¢Huawei¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ(¢¨½Ð²Ù¸µ¤ÈÈÎÇä¸µ¤¬Amazon.co.jp¤Ç¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤ß)¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥é¥¹4¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¢¥Û¡¼¥àÍÑÉÊ¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¾¦ÉÊ(¢¨²ÈÅÅ¡¦ÈþÍÆ²ÈÅÅ¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò½ü¤¯)¤Ï5.5%¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£
¾åµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÂç10ËüAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È(¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È)¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼(¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î17Æü12»þ¡Á2026Ç¯3·î9Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç)¤¬É¬Í×¡£Amazon¤Î¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥Ü¥¿¥ó1¤Ä²¡¤»¤Ð¼õÉÕ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¡¼¥ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
