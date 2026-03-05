「旦那が喜ぶレシピ」「夫に褒められるレシピ」って何!?SNSで見かける料理のタイトルに疑問…“男が喜ぶ”という価値観【作者に聞く】
恋人とレストランで食事をしていると、スマホをチェックしていた彼女が「何？このSNS！」と突然怒りだした。彼女のスマホの画面にはSNSで流れてきた料理写真が表示されており、その写真の下には「旦那が喜ぶ絶品レシピ」という文字が添えられていた。どうやらこのSNSの投稿に彼女は怒っているようなのだが…一体なぜ!?
状況が飲み込めない彼氏が「どうしたの？」と訊ねると「旦那が喜ぶって何!?」「男に喜んでもらえるのが女の価値ってこと？」と彼女はヒートアップ！楽しいデートが一転し、大変なことになったこの展開、一体どこに落ち着くのか？
今回の漫画を描いたのは、現在はWeb広告関係の仕事をする傍らでSNSに「サラリーマンのあるある漫画」を投稿しているまくべす(@maxvess3)さんである。まくべすさんに話を聞いてみた。
――「旦那が喜ぶレシピ」「夫に褒められるレシピ」ってよく見かけますね。このキーワードをネタにしようと思ったきっかけはありますか？
なんとなくInstagramのおすすめにあがっているのを「昭和的な表現だな〜」と思って見ていました。男性側が昭和的な感覚で女性に料理や家事を強要する、という構図が思い浮かんで…！ステレオタイプですが、 逆もまた然りかなと感じてネタにさせていただきました。
――まくべすさんは料理はしますか？
料理は好きでよくします！ 一人暮らしが長かったので「外食だとコストもかかるし健康にも悪い」という実務的な理由がきっかけでしたが…。当時は貧乏レシピの開発に余念がありませんでした。今でもその名残で、いかに節約しつつ満足度を維持するかに執念を燃やしています！
結婚後も夫婦共働きとなるカップルが多い現代。ましてやシングルマザーやシングルファザーもいるなか、料理は必ずしも女性がするものという価値観も変わってきている。確かに、わざわざ「旦那」に限定せず「家族が喜ぶレシピ」でいい気もする。
ちなみに作中で「女が料理するのが当たり前ってのがジェンダー意識が低すぎる」とプンスカ怒っていた彼女が、その舌の根も乾かぬうちに急に昭和の価値観を全開にする4コマ目のオチにも注目を！
画像提供：まくべす(@maxvess3)
