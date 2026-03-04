各種オーディオ製品を扱うハーマンインターナショナル（東京都千代田区）は、「JBL」ブランドから、ワイヤレスヘッドホン「JBL Tune 530BT（チューン530ビーティ）」を2026年3月5日に発売。

LC3コーデック採用、最大76時間の連続再生が可能

手軽さと使いやすさ、高音質で人気だったという前モデル「JBL Tune 520BT」をベースに、バッテリー性能を強化したほか、マルチポイント接続への対応を行った。

前モデルのシンプルでアイコニックなデザインはそのまま、約152グラムの軽量設計で、持ち運びしやすい折りたたみ式構造を採用する。

33ミリ径のダイナミックドライバーを搭載し、パワフルで深みのあるサウンドを楽しめる。2基のビームフォーミングマイクを内蔵し、クリアな音声でのオンライン会議や通話が可能だ。

Bluetooth 6.0をサポートし、LEオーディオにも対応するほか、SBC/AACに加え高効率なLC3コーデックに準拠し省電力化を実現。最大76時間の連続再生が可能なほか、5分の充電で約5時間使用できる急速充電にも対応する。

最大2台のBluetooth機器に同時接続可能な「マルチポイント接続」を実装。専用アプリ「JBL Headphones」を使えば、イコライザー調整などの設定ができる。

カラーはブラック、ホワイト、ラベンダー、ベージュの4色。

「JBLオンラインストア」での直販価格は8250円（税込）。