女優米倉涼子（50）が主演したテレビ朝日系「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズの完結作となった「劇場版 ドクターX FINAL」（24年公開）が19日午後7時から、テレビ朝日系で地上波初放送されることになった。同局が4日に発表した。

フリーランスの天才外科医、大門未知子の活躍をテーマに12年続いた人気ドラマシリーズの完結編。24年に公開され、観客動員数は245万人を超え、興行収入も32.8億円を記録する大ヒットとなった。

公開から1年3カ月での地上波初放送。同局では「今回、見逃し配信はいたしません！ 一夜限りのスペシャルな放送を、ぜひその目に焼き付けてください」としている。

劇場版は、未知子が「史上最大の危機」に直面。医師免許の剥奪も覚悟し“悪魔のオペ”に挑んでいくストーリー。失敗しない天才外科医、大門未知子誕生の秘密も明かされ、結末が話題を集めた。

出演は、田中圭、内田有紀、遠藤憲一、岸部一徳のほか、本作が遺作となった西田敏行さんらおなじみのレギュラーキャストが集結。染谷将太、西畑大吾、綾野剛ら豪華ゲストも出演している。