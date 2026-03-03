元AKB48の声優・上村彩子、第1子出産発表 娘の寝顔＆手繋ぎショット公開
【モデルプレス＝2026/03/03】元AKB48で声優の上村彩子が3月3日、自身の公式X（旧Twitter）にて、第1子を出産したことを報告した。
【写真】元AKB、第1子の小さい手と手繋ぎショット
上村は「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告。第1子の顔と小さな手を握る写真を添えながら「多くの方々のサポートをいただき無事出産できたことを、心より感謝申し上げます」と周囲への感謝をつづった。
「初めての育児に慣れないことも多いですが、これからも温かく見守っていただけますと幸いです。お仕事も体調を見つつ少しずつ再開し、より一層精進して参りますので、今後ともよろしくお願いいたします」と今後についても意気込んでいる。
上村は、2月7日生まれ、埼玉県出身。2006年2月に「AKB48第2期追加メンバーオーディション」に合格し、4月にチームKのメンバーとしてデビューした。同年6月、声優になりたいという夢を追うため、AKB48から脱退。現在は声優としてアニメ、ゲーム、ラジオなど幅広く活動している。2023年6月12日、自身のSNSにて結婚を発表していた。（modelpress編集部）
◆上村彩子、第1子出産発表
◆元AKB48上村彩子、現在は声優として活躍
