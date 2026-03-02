冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋を販売する「アイラップ」のスレッズ公式アカウントが、「アイラップ1枚の取り出し方のコツ」を紹介しています。

「アイラップがまとめて出てしまう…」対処法とは？

公式アカウントは「『袋がまとめて出てしまう』とお声をちらちらいただくので…！」と前置きし、「もしかしたらつまむときにギュッとして、次の袋まで挟んでいるのかもしれません」とコメント。「アイラップ1枚の取り出し方のコツ」を紹介しています。

取り出し方のコツとして挙げられているのは、「力を入れずに表面を上に滑らすようにしてみる」と「指先を湿らせてみる」の2つです。

さらに、アイラップを1枚ずつ取り出す様子が動画で投稿されています。

投稿には、スレッズのユーザーから「すごく参考になります！次から試してみます」「目からウロコ。いつも3枚くらい取っちゃう」「ビニールが開けない乾燥民なので、毎回2枚以上取り出していました。やはり潤いって大事なのですね」といった声が上がっています。