ロサンゼルス・レイカーズ vs サクラメント・キングス

日付：2026年3月2日（月）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 128 - 104 サクラメント・キングス

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サクラメント・キングスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし36-18で終了する。

第2クォーターはサクラメント・キングスが試合を有利に運び64-49で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び96-76で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び128-104で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は22:20出場、8得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-02 14:15:07 更新