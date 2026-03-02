【NBA試合速報】2026年3月2日（月） ロサンゼルス・レイカーズ vs サクラメント・キングス
ロサンゼルス・レイカーズ vs サクラメント・キングス
日付：2026年3月2日（月）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 128 - 104 サクラメント・キングス
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サクラメント・キングスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし36-18で終了する。
第2クォーターはサクラメント・キングスが試合を有利に運び64-49で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び96-76で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び128-104で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は22:20出場、8得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-02 14:15:07 更新