「今日好き」田中陽菜（ひなた）、重ためぱっつんロングヘアで雰囲気ガラリ「韓国アイドルかと」「唯一無二の可愛さ」の声
【モデルプレス＝2026/03/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた田中陽菜（たなか・ひなた）が3月1日、自身のInstagramを更新。金髪ロングヘアを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美女JK「韓国アイドルかと」前髪ぱっつんの別人級イメチェン姿
田中は「＃金髪ロング」「＃フルバング」などのハッシュタグをつけ「重ためぱっつんになりました」とつづり、写真を複数枚投稿。ヘアサロン内で撮影されたと思われる写真では、黒のオフショルダートップスに白いスカートを合わせ、椅子に腰掛け手を顎に置いて首をかしげる姿や鏡越しの自撮りで金髪に一部茶色が混ざったロングヘアで、ウインクする姿を見せている。
この投稿に「唯一無二の可愛さ」「ビジュ最高」「どんな髪型も似合う」「お人形みたい」「透明感に圧倒される」「韓国アイドルかと思った」などと注目を集めている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路とカップル成立した。（modelpress編集部）
◆田中陽菜、重ためぱっつんヘア披露
◆田中陽菜の投稿に反響
